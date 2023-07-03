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Не сплачував податки: на Одещині затримали підсанкційного будівельника

3 липня 2023 13:25
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині затримали підсанкційного будівельника
Підсанкційний будівельник. Фото: Нацполіція України
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області затримали підсанкційного будівельника, який подавав неправдиві звітності про доходи. Таким чином чоловік ухилився від податків на понад 20 мільйонів гривень.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

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За інформацією правоохоронців, чоловік умисно зареєстрував фірму за вигаданою адресою, щоб ухилятися від перевірок.

"Підозрюваний — власник великої мережі будівельних компаній, фігурант низки проваджень щодо тяжких злочинів, який унаслідок переховування від органів досудового розслідування оголошений у розшук, позбавлений українського громадянства, знаходиться під санкціями Ради національної безпеки та оборони України", — зазначають поліцейські. 

Деталі злочинної схеми

У 2019 році підприємець з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення організував реєстрацію на Одещині товариства з обмеженою відповідальністю, зазначивши  в установчих документах неправдиву інформацію щодо його місцеперебування. Також відкрив банківські розрахункові рахунки і надалі використовував їх для незаконної діяльності, уникнення проведення податкових та інших перевірок, ухилення від сплати податків.

Наразі злочинцю повідомили про підозру відразу за трьома статтями Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до п’яти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Одесі правоохоронні органи здійснили успішну операцію, затримавши іноземця, який був розшукуваний протягом шести років Інтерполом за серію важких злочинів. За даними слідчих, 51-річний чоловік був засуджений у Республіці Молдові до дев'яти років позбавлення волі за торгівлю людьми, зокрема дітьми, й уникав виконання покарання. 

 

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