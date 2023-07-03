В Одесской области задержали подсанкционного строителя

Подсанкционный строитель. Фото: Нацполиция Украины

В Одесской области задержан подсанкционный строитель, который подавал неправдивые отчетности о доходах. Таким образом мужчина уклонился от налогов более чем на 20 миллионов гривен.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

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По информации правоохранителей, мужчина умышленно зарегистрировал фирму по вымышленному адресу, чтобы уклоняться от проверок.

"Подозреваемый — владелец крупной сети строительных компаний, фигурант ряда производств по тяжким преступлениям, который в результате укрывательства от органов досудебного расследования объявлен в розыск, лишенный украинского гражданства, находится под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины", — отмечают полицейские.

Детали преступной схемы

В 2019 году предприниматель по корыстным мотивам и с целью незаконного обогащения организовал регистрацию в Одесской области общества с ограниченной ответственностью, отметив в учредительных документах ложную информацию о его местонахождении. Также открыл банковские расчетные счета и в дальнейшем использовал их для незаконной деятельности, избегания проведения налоговых и других проверок, уклонения от уплаты налогов.

В настоящее время преступнику сообщили о подозрении сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины. За совершенное ему грозит до пяти лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в Одессе правоохранительные органы совершили успешную операцию, задержав иностранца, разыскиваемого в течение шести лет Интерполом за серию тяжких преступлений. По данным следователей, 51-летний мужчина был приговорен в Республике Молдова к девяти годам лишения свободы за торговлю людьми, в том числе детьми, и избегал исполнения наказания.