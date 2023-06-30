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Прокуратура заощадила бюджету Одеси понад 50 мільйонів гривень

30 червня 2023 13:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Прокуратура заощадила бюджету Одеси понад 50 мільйонів гривень
Будівля Одеської обласної прокуратури. Фото: Одеська обласна прокуратура
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Прокурори втрутилися у ситуацію, пов'язану з неправомірними витратами з одеського бюджету. Було розірвано договір на понад 52,3 млн грн, який уклали з порушенням процедур закупівлі.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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За даними слідства, в лютому минулого року було укладено договір між Управлінням інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради та підприємством для проведення "Капітального ремонту берегоукріплення № 1 (між траверсами № 2 і № 3) і траверса № 2 в районі пляжу "Аркадія" II черги протизсувних споруд". Проте, цей договір був укладений без дотримання процедур закупівлі.

Порушення умов тендеру

Замовник неправомірно не відхилив пропозицію підприємства, хоча воно не надало необхідну документацію про обладнання, матеріально-технічну базу та кваліфікованих працівників з відповідним досвідом. Ці умови були чітко визначені в тендері.

Якщо порушення не будуть усунені, прокуратура звернеться до суду в інтересах держави з позовом щодо визнання рішення тендерного комітету, результатів торгів та договору недійсними. Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради вже усунуло порушення шляхом розірвання договору.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України викрили широкомасштабну схему привласнення бюджетних грошей, яка призвела до зупинення будівництва шести амбулаторій у віддалених селищах регіону. Особа, яка виявилась замішаною у цій злочинній діяльності, є чинним керівником апарату голови Одеської обласної військової адміністрації.

Зазначимо, в антикорупційному бюро стверджують, що директор департаменту капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної військової адміністрації Віктор Лунгул причетний до корупційної схеми. За даними слідства, бізнесмени Борис Кауфман та Олександр Грановський отримували неправомірну допомогу від Лунгула, що дозволило їм збагачуватися на майнових активах.

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