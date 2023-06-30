Прокуратура сэкономила бюджету Одессы более 50 миллионов гривен

Здание Одесской областной прокуратуры. Фото: Одесская областная прокуратура

Прокуроры вмешались в ситуацию, связанную с неправомерными расходами из одесского бюджета. Был расторгнут договор более чем на 52,3 млн грн, который был заключен с нарушением процедур закупки.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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По данным следствия, в феврале прошлого года был заключен договор между Управлением инженерной защиты территории города и развития побережья Одесского городского совета и предприятием для проведения "Капитального ремонта берегоукрепления №1 (между траверсами №2 и №3) и траверса №2 в районе пляжа" Аркадия "II очереди противооползневых сооружений". Однако этот договор был заключен без соблюдения процедур закупки.

Нарушение условий тендера

Заказчик неправомерно не отклонил предложение предприятия, хотя оно не предоставило необходимую документацию об оборудовании, материально-технической базе и квалифицированных работниках с соответствующим опытом. Эти условия были четко обозначены в тендере.

Если нарушения не будут устранены, прокуратура обратится в суд в интересах государства с иском о признании решения тендерного комитета, результатов торгов и договора недействительными. Управление инженерной защиты территории города и развитие побережья Одесского городского совета уже устранило нарушение путем расторжения договора.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили широкомасштабную схему присвоения бюджетных денег, которая привела к остановке строительства шести амбулаторий в отдаленных поселках региона. Лицо, оказавшееся замешанным в этой преступной деятельности, является действующим руководителем аппарата главы Одесской областной военной администрации.

Отметим, что в антикоррупционном бюро утверждают, что директор департамента капитального строительства и дорожного хозяйства Одесской областной военной администрации Виктор Лунгул причастен к коррупционной схеме. По данным следствия, бизнесмены Борис Кауфман и Александр Грановский получали неправомерную помощь от Лунгула, что позволило обогащаться имущественными активами.