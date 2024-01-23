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На Одещині підприємці можуть отримати компенсацію з пільгового кредитування — ОВА

23 січня 2024 19:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині підприємці можуть отримати компенсацію з пільгового кредитування — ОВА
Зустріч підприємців. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Одеська обласна військова адміністрація оголосила конкурс серед підприємців. Власники малого та середнього бізнесу можуть отримати часткову компенсацію за кредитами, які брали на розвиток своєї діяльності. 

Про це у своєму Telegram-каналі розповів очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. 

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За його словами, 22 січня 2024 року розпочався прийом заявок на участь у конкурсі. Податися можна до 12 лютого включно. 

Як отримати компенсацію 

  • ознайомитися з умовами та порядком проведення;
  • завантажити форму заявки за посиланням;
  • перевірити статус заявки у розділі "Пільгове кредитування малого та середнього бізнесу".

"Коштом обласного бюджету учасники Програми отримують компенсацію у розмірі половини відсоткової ставки, визначеної кредитним договором, але не більше 10% річних за кредитами у гривні та 5% річних — у іноземних валютах", — йдеться у повідомленні. 

Які банки залучені до програми

  • АТ КБ Приватбанк;
  • АТ Ощадбанк;
  • АБ Укргазбанк;

Нагадаємо, У 2024 році уряд планує реформувати систему реєстрації підприємців у рамках Національної стратегії доходів. Йдеться про так зване обʼєднання ФОПів 1 та 2 групи за спрощеною системою. 

Одеса
Одеська область
компенсація
Новини Одеси
бізнес
підприємці
Олег Кіпер

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