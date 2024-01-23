На Одещині підприємці можуть отримати компенсацію з пільгового кредитування — ОВА

Зустріч підприємців. Фото: pixabay

Одеська обласна військова адміністрація оголосила конкурс серед підприємців. Власники малого та середнього бізнесу можуть отримати часткову компенсацію за кредитами, які брали на розвиток своєї діяльності.

Про це у своєму Telegram-каналі розповів очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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За його словами, 22 січня 2024 року розпочався прийом заявок на участь у конкурсі. Податися можна до 12 лютого включно.

Як отримати компенсацію

ознайомитися з умовами та порядком проведення;

завантажити форму заявки за посиланням;

перевірити статус заявки у розділі "Пільгове кредитування малого та середнього бізнесу".

"Коштом обласного бюджету учасники Програми отримують компенсацію у розмірі половини відсоткової ставки, визначеної кредитним договором, але не більше 10% річних за кредитами у гривні та 5% річних — у іноземних валютах", — йдеться у повідомленні.

Які банки залучені до програми

АТ КБ Приватбанк;

АТ Ощадбанк;

АБ Укргазбанк;

Нагадаємо, У 2024 році уряд планує реформувати систему реєстрації підприємців у рамках Національної стратегії доходів. Йдеться про так зване обʼєднання ФОПів 1 та 2 групи за спрощеною системою.