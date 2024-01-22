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В Україні реформують інститут ФОП — як працюватимуть "спрощенці"

22 січня 2024 19:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Україні реформують інститут ФОП — як працюватимуть "спрощенці"
Нардеп Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У 2024 році уряд планує реформувати систему реєстрації підприємців у рамках Національної стратегії доходів. Йдеться про так зване обʼєднання ФОПів 1 та 2 групи за спрощеною системою. 

Про те, як це вплине на функціонування бізнесу ексклюзивно Новинам.LIVE розповів голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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За його словами, фінансова реформа прискорить вихід економіки з тіні, що призведе до збільшення платників податків. Україна візьме вдалий приклад Польщі. 

"У Польщі існує одна єдина група єдиного податку, яка має річний ліміт у 2 млн євро. Таким чином ліміт пропонується підвищити, значно підвищити, бо зараз це 8 млн гривень для третьої групи. Навіть якщо говорити про інші нововведення, то це скасування взагалі цього інституту реєстрації ФОПів", — сказав Гетманцев. 

Крім того, нардеп зазначив, що у вільній правовій країні така система не потрібна. Адже кожна працездатна людина має право займатися підприємницькою діяльністю. 

"Кожна людина має достатню правосуб'єктність, аби займатися підприємництвом, і може ним займатися без будь-яких додаткових реєстрацій, вони лише обтяжують ці відносини", — наголосив нардеп. 

Нагадаємо, чи будуть гроші на виплати зарплат та пенсій у разі припинення надання Україні фінансової допомоги партнерами? Які ризики загрожують нам у 2024 році та які нововведення чекають на підприємців? Податок на перерахування між картами українців у 18% — реальність чи міф? Про це можна прочитати за посиланням

Одеса
ФОП
податки
Данило Гетманцев
Одеська область
фінанси
бюджет

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