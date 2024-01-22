В Україні реформують інститут ФОП — як працюватимуть "спрощенці"

Нардеп Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

У 2024 році уряд планує реформувати систему реєстрації підприємців у рамках Національної стратегії доходів. Йдеться про так зване обʼєднання ФОПів 1 та 2 групи за спрощеною системою.

Про те, як це вплине на функціонування бізнесу ексклюзивно Новинам.LIVE розповів голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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За його словами, фінансова реформа прискорить вихід економіки з тіні, що призведе до збільшення платників податків. Україна візьме вдалий приклад Польщі.

"У Польщі існує одна єдина група єдиного податку, яка має річний ліміт у 2 млн євро. Таким чином ліміт пропонується підвищити, значно підвищити, бо зараз це 8 млн гривень для третьої групи. Навіть якщо говорити про інші нововведення, то це скасування взагалі цього інституту реєстрації ФОПів", — сказав Гетманцев.

Крім того, нардеп зазначив, що у вільній правовій країні така система не потрібна. Адже кожна працездатна людина має право займатися підприємницькою діяльністю.

"Кожна людина має достатню правосуб'єктність, аби займатися підприємництвом, і може ним займатися без будь-яких додаткових реєстрацій, вони лише обтяжують ці відносини", — наголосив нардеп.

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