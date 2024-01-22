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В Украине реформируют институт ФЛП — как будут работать "упрощенцы"

22 января 2024 19:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Украине реформируют институт ФЛП — как будут работать "упрощенцы"
Нардеп Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В 2024 г. правительство планирует реформировать систему регистрации предпринимателей в рамках Национальной стратегии доходов. Речь идет о так называемом объединении ФЛП 1 и 2 группы по упрощенной системе.

О том, как это повлияет на функционирование бизнеса эксклюзивно Новинам.LIVE рассказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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По его словам, финансовая реформа ускорит выход экономики из тени, что приведет к увеличению налогоплательщиков. Украина последует удачный пример Польши.

"В Польше существует одна единственная группа единого налога, которая имеет годовой лимит в 2 млн евро. Таким образом лимит предлагается повысить, значительно повысить, потому что сейчас это 8 млн гривен для третьей группы. Даже если говорить о других нововведениях, то это отмена вообще этого института регистрации ФЛПов", — сказал Гетманцев.

Кроме того, нардеп отметил, что в свободной правовой стране такая система не требуется. Ведь каждый трудоспособный человек имеет право заниматься предпринимательской деятельностью.

"У каждого человека есть достаточная правосубъектность, чтобы заниматься предпринимательством, и может им заниматься без каких-либо дополнительных регистраций, они лишь тяготят эти отношения", — подчеркнул нардеп.

Напомним, будут ли деньги на выплаты зарплат и пенсий в случае прекращения предоставления Украине финансовой помощи партнерами? Какие риски угрожают нам в 2024 году и какие нововведения ожидают предпринимателей? Налог на пересчет между картами украинцев в 18% — реальность или миф? Об этом можно прочитать по ссылке.

Одесса
ФЛП
налоги
Даниил Гетманцев
Одесская область
финансы
бюджет

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