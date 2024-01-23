На Одесчине предприниматели могут получить компенсацию по льготному кредитованию — ОВА

Встреча бизнесменов. Фото: pixabay

Одесская областная военная администрация объявила конкурс среди предпринимателей. Владельцы малого и среднего бизнеса могут получить частичную компенсацию по кредитам, принимавшим на развитие своей деятельности.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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По его словам, 22 января 2024 начался прием заявок на участие в конкурсе. Податься можно до 12 февраля включительно.

Как получить компенсацию

ознакомиться с условиями и порядком проведения;

загрузить форму заявки по ссылке;

проверить статус заявки в разделе "Льготное кредитование малого и среднего бизнеса".

"Стоимость областного бюджета участники Программы получают компенсацию в размере половины процентной ставки, определенной кредитным договором, но не более 10% годовых по кредитам в гривне и 5% годовых — в иностранных валютах", — говорится в сообщении.

Какие банки вовлечены в программу

АО КБ "Приватбанк";

АО "Ощадбанк";

АБ Укргазбанк;

Напомним, в 2024 году правительство планирует реформировать систему регистрации предпринимателей в рамках национальной стратегии доходов. Речь идет о так называемом объединении ФЛП 1 и 2 группы по упрощенной системе.