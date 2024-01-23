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На Одесчине предприниматели могут получить компенсацию по льготному кредитованию — ОВА

23 января 2024 19:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
На Одесчине предприниматели могут получить компенсацию по льготному кредитованию — ОВА
Встреча бизнесменов. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Одесская областная военная администрация объявила конкурс среди предпринимателей. Владельцы малого и среднего бизнеса могут получить частичную компенсацию по кредитам, принимавшим на развитие своей деятельности.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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По его словам, 22 января 2024 начался прием заявок на участие в конкурсе. Податься можно до 12 февраля включительно.

Как получить компенсацию

  • ознакомиться с условиями и порядком проведения;
  • загрузить форму заявки по ссылке;
  • проверить статус заявки в разделе "Льготное кредитование малого и среднего бизнеса".

"Стоимость областного бюджета участники Программы получают компенсацию в размере половины процентной ставки, определенной кредитным договором, но не более 10% годовых по кредитам в гривне и 5% годовых — в иностранных валютах", — говорится в сообщении.

Какие банки вовлечены в программу

  • АО КБ "Приватбанк";
  • АО "Ощадбанк";
  • АБ Укргазбанк;

Напомним, в 2024 году правительство планирует реформировать систему регистрации предпринимателей в рамках национальной стратегии доходов. Речь идет о так называемом объединении ФЛП 1 и 2 группы по упрощенной системе.

Одесса
Одесская область
компенсация
Новости Одессы
бизнес
предприниматели
Олег Кипер

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