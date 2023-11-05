На Одещині після негоди без електроенергії залишається 50 населених пунктів, — ДТЕК

Енергетики працюють на лініях. Фото: ДТЕК

Через негоду на Одещині понад пів сотні населених пунктів тимчасово залишаються без електроенергії. Всього енергетики уже повернули світло у в 84 населені пункти.

Про це повідомляється на сайті ДТЕК.

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"Роботи з відновлення електропостачання тривають. Для цього компанія задіяла 22 бригади, а це — 66 фахівців та 27 одиниць техніки", — йдеться у повідомленні.

У ДТЕК також повідомили, що за минулу добу 4 листопада енергетики повернули світло для 29 850 клієнтів, що залишилися без електропостачання через негоду. Під час ліквідації наслідків відремонтували 30 повітряних ліній, що живлять понад 550 трансформаторних підстанцій.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, з 1 першого листопада для деяких одеситів зріс тариф на електричну енергію. Наразі відомо, що на під час опалювального періоду ціна на газ та водопостачання не підійматиметься.