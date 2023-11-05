В Одесской области после непогоды без электроэнергии остается 50 населенных пунктов, — ДТЭК

Энергетики работают на линиях. Фото: ДТЭК

Из-за непогоды в Одесской области более полусотни населенных пунктов временно остаются без электроэнергии. Всего энергетики уже вернули свет в 84 населенных пункта.

Об этом сообщается на сайте ДТЭК.

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"Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются. Для этого компания задействовала 22 бригады, а это — 66 специалистов и 27 единиц техники", — говорится в сообщении.

В ДТЭК также сообщили, что за минувшие сутки 4 ноября энергетики вернули свет для 29 850 клиентов, оставшихся без электроснабжения из-за непогоды. В ходе ликвидации последствий отремонтировали 30 воздушных линий, питающих более 550 трансформаторных подстанций.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, с 1-го ноября для некоторых одесситов вырос тариф на электрическую энергию. Известно, что во время отопительного периода цена на газ и водоснабжение не будет подниматься.