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На Одещині побільшало абонентів без світла — яка кількість

22 березня 2024 14:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
На Одещині побільшало абонентів без світла — яка кількість
Відсутність електроенергії. Фото: GettyImages
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Внаслідок влучання в об'єкт критичної інфраструктури в Одесі без світла залишились сотні тисяч жителів регіону. Наразі по графіку відключені понад 200 тисяч абонентів, проте це число може збільшитись.

Про це повідомляє на своєму телеграм-каналі очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Відключення в Одесі

В Одесі пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури, тому у місті діють графіки стабілізаційних відключень світла. 

"В Одеській області близько 300 тисяч абонентів будуть підпадати під графіки відключення. Наразі по графіку відключені 260 тисяч абонентів", — зазначив Олег Кіпер.

Робота соціальної інфраструктури

Триває аналіз пошкоджень в електросистемі міста, наразі ведуться роботи з ліквідації наслідків. В ОВА зазначили, що всі обʼєкти соціальної інфраструктури забезпечені генераторами. 

В штатному режимі працюють:

  • медичні заклади міста; 
  • міські школи та дитячі садки; 
  • муніципальний електротранспорт;
  • бювети. 

Також в регіоні функціонують 399 пунктів незламності, ще 413 готові розгорнути в разі потреби.

Чим оснащені пункти незламності

  • обігрівачами;
  • дровами;
  • генераторами;
  • харчовими продуктами;
  • медикаментами.

Нагадаємо, що в Одеській області планують усунути протягом доби пошкодження в енергосистемі. Окрім цього, вже завтра хотять повністю відновити подачу електроенергії.

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