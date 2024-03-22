На Одещині побільшало абонентів без світла — яка кількість

Відсутність електроенергії. Фото: GettyImages

Внаслідок влучання в об'єкт критичної інфраструктури в Одесі без світла залишились сотні тисяч жителів регіону. Наразі по графіку відключені понад 200 тисяч абонентів, проте це число може збільшитись.

Про це повідомляє на своєму телеграм-каналі очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Відключення в Одесі

В Одесі пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури, тому у місті діють графіки стабілізаційних відключень світла.

"В Одеській області близько 300 тисяч абонентів будуть підпадати під графіки відключення. Наразі по графіку відключені 260 тисяч абонентів", — зазначив Олег Кіпер.

Робота соціальної інфраструктури

Триває аналіз пошкоджень в електросистемі міста, наразі ведуться роботи з ліквідації наслідків. В ОВА зазначили, що всі обʼєкти соціальної інфраструктури забезпечені генераторами.

В штатному режимі працюють:

медичні заклади міста;

міські школи та дитячі садки;

муніципальний електротранспорт;

бювети.

Також в регіоні функціонують 399 пунктів незламності, ще 413 готові розгорнути в разі потреби.

Чим оснащені пункти незламності

обігрівачами;

дровами;

генераторами;

харчовими продуктами;

медикаментами.

Нагадаємо, що в Одеській області планують усунути протягом доби пошкодження в енергосистемі. Окрім цього, вже завтра хотять повністю відновити подачу електроенергії.