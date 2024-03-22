На Одещині побільшало абонентів без світла — яка кількість
Внаслідок влучання в об'єкт критичної інфраструктури в Одесі без світла залишились сотні тисяч жителів регіону. Наразі по графіку відключені понад 200 тисяч абонентів, проте це число може збільшитись.
Про це повідомляє на своєму телеграм-каналі очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Відключення в Одесі
В Одесі пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури, тому у місті діють графіки стабілізаційних відключень світла.
"В Одеській області близько 300 тисяч абонентів будуть підпадати під графіки відключення. Наразі по графіку відключені 260 тисяч абонентів", — зазначив Олег Кіпер.
Робота соціальної інфраструктури
Триває аналіз пошкоджень в електросистемі міста, наразі ведуться роботи з ліквідації наслідків. В ОВА зазначили, що всі обʼєкти соціальної інфраструктури забезпечені генераторами.
В штатному режимі працюють:
- медичні заклади міста;
- міські школи та дитячі садки;
- муніципальний електротранспорт;
- бювети.
Також в регіоні функціонують 399 пунктів незламності, ще 413 готові розгорнути в разі потреби.
Чим оснащені пункти незламності
- обігрівачами;
- дровами;
- генераторами;
- харчовими продуктами;
- медикаментами.
Нагадаємо, що в Одеській області планують усунути протягом доби пошкодження в енергосистемі. Окрім цього, вже завтра хотять повністю відновити подачу електроенергії.
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