На Одесщине увеличилось количество абонентов без света — какое количество

Отсутствие электроэнергии. Фото: GettyImages

В результате попадания в объект критической инфраструктуры в Одессе без света остались сотни тысяч жителей региона. По графику отключены более 200 тысяч абонентов, однако это число может увеличиться.

Об этом сообщает на своем телеграмм-канале глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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В Одессе повреждены объекты энергетической инфраструктуры, потому в городе действуют графики стабилизационных отключений света.

"В Одесской области около 300 тысяч абонентов будут подпадать под графики отключения. Сейчас по графику отключены 260 тысяч абонентов", — отметил Олег Кипер.

Работа социальной инфраструктуры

Продолжается анализ повреждений в электросистеме города, сейчас ведутся работы по ликвидации последствий. В ОВА отметили, что все объекты социальной инфраструктуры снабжены генераторами.

В штатном режиме работают:

медицинские учреждения города;

городские школы и детские сады;

муниципальный электротранспорт;

бюветы.

Также в регионе функционируют 399 пунктов несокрушимости, еще 413 готовы развернуть по необходимости.

Чем оснащены пункты несокрушимости

обогревателями;

дровами;

генераторами;

пищевыми продуктами;

медикаментами.

Напомним, что в Одесской области планируют устранить в течение суток повреждение в энергосистеме. Кроме того, уже завтра хотят полностью восстановить подачу электроэнергии.