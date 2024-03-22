На Одесщине увеличилось количество абонентов без света — какое количество
В результате попадания в объект критической инфраструктуры в Одессе без света остались сотни тысяч жителей региона. По графику отключены более 200 тысяч абонентов, однако это число может увеличиться.
Об этом сообщает на своем телеграмм-канале глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Отключение в Одессе
В Одессе повреждены объекты энергетической инфраструктуры, потому в городе действуют графики стабилизационных отключений света.
"В Одесской области около 300 тысяч абонентов будут подпадать под графики отключения. Сейчас по графику отключены 260 тысяч абонентов", — отметил Олег Кипер.
Работа социальной инфраструктуры
Продолжается анализ повреждений в электросистеме города, сейчас ведутся работы по ликвидации последствий. В ОВА отметили, что все объекты социальной инфраструктуры снабжены генераторами.
В штатном режиме работают:
- медицинские учреждения города;
- городские школы и детские сады;
- муниципальный электротранспорт;
- бюветы.
Также в регионе функционируют 399 пунктов несокрушимости, еще 413 готовы развернуть по необходимости.
Чем оснащены пункты несокрушимости
- обогревателями;
- дровами;
- генераторами;
- пищевыми продуктами;
- медикаментами.
Напомним, что в Одесской области планируют устранить в течение суток повреждение в энергосистеме. Кроме того, уже завтра хотят полностью восстановить подачу электроэнергии.
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