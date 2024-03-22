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На Одесщине увеличилось количество абонентов без света — какое количество

22 марта 2024 14:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
На Одесщине увеличилось количество абонентов без света — какое количество
Отсутствие электроэнергии. Фото: GettyImages
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В результате попадания в объект критической инфраструктуры в Одессе без света остались сотни тысяч жителей региона. По графику отключены более 200 тысяч абонентов, однако это число может увеличиться.

Об этом сообщает на своем телеграмм-канале глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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В Одессе повреждены объекты энергетической инфраструктуры, потому в городе действуют графики стабилизационных отключений света.

"В Одесской области около 300 тысяч абонентов будут подпадать под графики отключения. Сейчас по графику отключены 260 тысяч абонентов", — отметил Олег Кипер.

Работа социальной инфраструктуры

Продолжается анализ повреждений в электросистеме города, сейчас ведутся работы по ликвидации последствий. В ОВА отметили, что все объекты социальной инфраструктуры снабжены генераторами.

В штатном режиме работают:

  • медицинские учреждения города;
  • городские школы и детские сады;
  • муниципальный электротранспорт;
  • бюветы.

Также в регионе функционируют 399 пунктов несокрушимости, еще 413 готовы развернуть по необходимости.

Чем оснащены пункты несокрушимости

  • обогревателями;
  • дровами;
  • генераторами;
  • пищевыми продуктами;
  • медикаментами.

Напомним, что в Одесской области планируют устранить в течение суток повреждение в энергосистеме. Кроме того, уже завтра хотят полностью восстановить подачу электроэнергии.

коммунальные услуги
Одесса
Одесская область
Новости Одессы
ДТЭК
пункт обогрева
генераторы
Олег Кипер
свет

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