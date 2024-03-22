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Фахівці сказали, коли в Одесі повністю відновлять електропостачання — подробиці

22 березня 2024 13:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Фахівці сказали, коли в Одесі повністю відновлять електропостачання — подробиці
Енергетики ремонтують пошкодження лінії електропередач. Фото: Укренерго
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Внаслідок масованої атаки сталося влучання в об'єкт критичної інфраструктури в Одесі. На сьогодні без світла залишились близько 200 тисяч жителів регіону.

Про це повідомив Заступник керівника Офісу Президента Олексій Кулеба

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"На Одещині без світла 200 тисячі абонентів. В Одесі запровадили графіки подачі світла", — зазначив Олексій Кулеба. 

Відновлення світла в Одесі

В Одеській області планують усунути протягом доби пошкодження в енергосистемі та повністю відновити подачу електроенергії.

"Очікується, що протягом доби пошкодження усунуть і електрику дадуть повною мірою", — зазначив Заступник керівника ОП України.

Нагадаємо, що одеські правоохоронці розпочали розслідування за фактом масованої атаки у ніч проти 22 березня. Внаслідок удару в Одесі пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури, через що тисячі людей залишились без світла.

Також ми писали, що наразі через пошкодження енергооб'єктів в Одесі частково відбуваються стабілізаційні відключення світла. Містяни можуть дізнатись про відключення за адресами за посиланням.

Дмитро Кулеба
Одеса
електроенергія
Одеська область
електропостачання
Новини Одеси
ДТЕК
енергетика
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блекаут

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