Специалисты сказали, когда в Одессе полностью возобновят электроснабжение — подробности

Энергетики ремонтируют повреждение линии электропередач. Фото: Укрэнерго

В результате массированной атаки произошло попадание в объект критической инфраструктуры в Одессе. На сегодняшний день без света остались около 200 тысяч жителей региона.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Алексей Кулеба.

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"На Одесчине без света 200 тысяч абонентов. В Одессе ввели графики подачи света", — отметил Алексей Кулеба.

Восстановление света в Одессе

В Одесской области планируется устранить в течение суток повреждение в энергосистеме и полностью восстановить подачу электроэнергии.

"Ожидается, что в течение суток повреждения устранят и электричество дадут в полной мере", — отметил заместитель руководителя ОП Украины.

Напомним, что одесские правоохранители начали расследование по факту массированной атаки в ночь на 22 марта. В результате удара в Одессе повреждены объекты энергетической инфраструктуры, из-за чего тысячи людей остались без света.

Также мы писали, что из-за повреждения энергообъектов в Одессе частично происходят стабилизационные отключения света. Горожане могут узнать об отключении по адресам по ссылке.