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На Одещині побудують другу чергу Тилігульської ВЕС — деталі

9 грудня 2023 17:10
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
На Одещині побудують другу чергу Тилігульської ВЕС — деталі
Тилігульська ВЕС. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

ДТЕК домовився з Vestas про побудову другої черги Тилігульської ВЕС. Генерація від них не можна порівняти з потужностями АЕС, але в умовах дефіциту вони непогано підтримують стабільність системи.

Про це повідомили в ДТЕК та показали відео вітряків, що вже працюють.

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Відомо, що меморандум між ДТЕК та Vestas постачання данською компанією вітрових турбін в Україну для будівництва другої черги Тилігульської ВЕС.

Друга черга Тилігульської ВЕС матиме потужність 384 МВт. Зазначимо, що перша має потужність —  114 МВт. Вона була введена в експлуатацію навесні 2023 року.

Скільки буде виробляти енергії Тилігульська ВЕС

Станція буде здатна виробляти близько 1,7 ТВт·год електроенергії щороку. Цього достатньо для потреб 900 тис. домогосподарств на півдні України. Очікується, що проєкт дасть можливість скоротити викиди СО2 щороку на 1,7 млн тонн. 

Нагадаємо, Тилігульська вітроелектростанція (ВЕС), яка розташовується в Одеській області, почала продавати електроенергію на ринкових умовах. З першого вересня енергетична компанія вийшла зі складу групи "Гарантованого покупця" та незалежно пішла на відкритий ринок. 

Також ми повідомляли, що українській енергосистемі досі не вистачає електроенергії. Це сталося через складні погодні умови та російські атаки на енергетичні об'єкти. Зазначається, що сьогодні, 9 грудня, в "Укренерго" були змушені залучити аварійну допомогу від Румунії та Польщі, а саме з 12:00 до 19:00, з потужністю — 300 МВт. 

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