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Вітроелектростанція на Одещині вийшла на незалежний ринок: як працюватиме

2 вересня 2023 11:35
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
ВЕС на Одещині вийшла з балансуючої групи "Гарантованого покупця"
Вітряки в Одеській області. Фото: ДТЕК
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Тилігульська вітроелектростанція (ВЕС), яка розташовується в Одеській області, почала продавати електроенергію на ринкових умовах. З першого вересня енергетична компанія вийшла зі складу групи "Гарантованого покупця" та незалежно пішла на відкритий ринок. 

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК. 

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За інформацією енергетиків, з 1 липня із підвищенням цінових обмежень на ринку електроенергії України відбулася певна лібералізація, вихід з балансуючої групи "Гарантованого покупця" дозволяє деяким компаніям ВДЕ отримувати доходи порівняні з розміром "зеленого" тарифу. Зокрема, це стосується проєктів вітроенергетики.

"Частина вітротурбін Тилігульської ВЕС вже з початку літа працює на ринкових умовах. Зараз цінова кон’юнктура на ринку дозволяє своєчасно отримувати необхідний обсяг коштів для підтримання стабільної роботи станції в опалювальний сезон та здійснення розрахунків з кредиторами", — заявив генеральний директор ДТЕК ВДЕ Олександр Селищев.

Як працюватиме Тилігульська ВЕС

Зазначимо, що продаж енергії з вітроелектростанції буде здійснюватися через компанію-партнера Д.Трейдінг, яка активно залучає як ВЕС, так і СЕС України для роботи на вільному ринку, успішно керуючи небалансами виробників і отримуючи оптимальну ціну за електроенергію, яка продається.

Додамо, лібералізація ринку електричної енергії, зняття цінових обмежень, відкриття експорту тощо буде мати стимулювальний ефект виходити на ринок для більшості виробників з ВДЕ, які зараз отримують лише 40-45% оплати від "Гарантованого покупця" і при цьому решта боргу може бути оплачена через рік-два.

Нагадаємо, в Одеській області розпочалася підготовка до осінньо-зимового опалювального сезону. У громадах регіону триває перевірка готовності критичної інфраструктури до холодів.

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