ВЭС в Одесской области вышла из балансирующей группы "Гарантированного покупателя"

Ветряные мельницы в Одесской области. Фото: ДТЭК

Тилигульская ветроэлектростанция (ВЭС), которая находится в Одесской области, начала продавать электроэнергию на рыночных условиях. С первого сентября энергетическая компания вышла из состава группы "Гарантированного покупателя" и независимо пошла на открытый рынок.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.

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По информации энергетиков, с 1 июля с повышением ценовых ограничений на рынке электроэнергии Украины произошла определенная либерализация, выход из балансирующей группы "Гарантированного покупателя" позволяет некоторым компаниям ВИЭ получать доходы по сравнению с размером "зеленого" тарифа. В частности, это касается проектов ветроэнергетики.

"Часть ветротурбин Тилигульской ВЭС уже с начала лета работает на рыночных условиях. Сейчас ценовая конъюнктура на рынке позволяет своевременно получать необходимый объем средств для поддержания стабильной работы станции в отопительный сезон и осуществления расчетов с кредиторами", — заявил генеральный директор ДТЭК ВИЭ Александр Селищев.

Как будет работать Тилигульская ВЭС

Отметим, что продажа энергии с ветроэлектростанции будет осуществляться через компанию-партнера Д.Трейдинг, которая активно привлекает как ВЭС, так и СЭС Украины для работы на свободном рынке, успешно управляя небалансами производителей и получая оптимальную цену за продаваемую электроэнергию.

Добавим, либерализация рынка электрической энергии, снятие ценовых ограничений, открытие экспорта и т.д. будет иметь стимулирующий эффект выходить на рынок для большинства производителей из ВИЭ, которые сейчас получают лишь 40-45% оплаты от "Гарантированного покупателя" и при этом остальные долги могут быть оплачены за год-два.

Напомним, в Одесской области началась подготовка к осенне-зимнему отопительному сезону. В громадах региона идет проверка готовности критической инфраструктуры к холодам.