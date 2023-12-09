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В Одесской области построят вторую очередь Тилигульской ВЭС — подробности

9 декабря 2023 17:10
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одесской области построят вторую очередь Тилигульской ВЭС — подробности
Тилигульская ВЭС. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

ДТЭК договорился с Vestas о построении второй очереди Тилигульской ВЭС. Генерация от них не сравнима с мощностями АЭС, но в условиях дефицита они неплохо поддерживают стабильность системы.

Об этом сообщили в ДТЭК и показали уже работающие ветряки.

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Известно, что меморандум между ДТЭК и Vestas снабжен датской компанией ветровых турбин в Украине для строительства второй очереди Тилигульской ВЭС.

Вторая очередь Тилигульской ВЭС будет иметь мощность 384 МВт. Отметим, что первая имеет мощность 114 МВт. Она была введена в эксплуатацию весной 2023 года.

Сколько будет производить энергии Тилигульская ВЭС

Станция будет способна производить около 1,7 ТВтч электроэнергии ежегодно. Этого достаточно для нужд 900 тыс. домохозяйств на юге Украины. Ожидается, что проект позволит сократить выбросы СО2 ежегодно на 1,7 млн тонн.

Напомним, Тилигульская ветроэлектростанция (ВЭС), которая находится в Одесской области, начала продавать электроэнергию на рыночных условиях. С первого сентября энергетическая компания вышла из состава группы "Гарантированный покупатель" и независимо пошла на открытый рынок.

Также мы сообщали, что украинской энергосистеме до сих пор не хватает электроэнергии. Это произошло из-за сложных погодных условий и российских атак на энергетические объекты. Отмечается, что сегодня, 9 декабря, в "Укрэнерго" были вынуждены привлечь аварийную помощь от Румынии и Польши, а именно с 12:00 до 19:00, с мощностью 300 МВт.

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