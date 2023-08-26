На Одещині побудують об'їзну дорогу за 1,6 млрд грн

Траса Одеса — Рені. Фото: Новини.LIVE

В Одеській області планують побудувати трасу в обхід міста Ізмаїл. На початку серпня Служба відновлення та розвитку інфраструктури уклала договір з приватним підприємством "Науково-виробнича фірма "Мостопроєкт" на розроблення проєкто-кошторисної документації з будівництва східного обходу.

Відповідна інформація опублікована на платформі Рrozorro.

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Аукціон на розроблення проєктно-кошторисної документації провели 18 липня 2023 року. Вартість лота — 2 600 000 млн грн. До 1 квітня 2024 року фахівці підприємства "Науково-виробнича фірма "Мостопроєкт" мають завершити роботи із проєктування.

Для будівництва нового обходу планують залучити кошти із місцевого та державного бюджетів.

"Орієнтована протяжність нової дороги в обхід міста Ізмаїл — 11 км, а розрахункова вартість — 1, 600 млрд грн. Категорія автомобільної дороги — ІІ", — йдеться у додатку до тендера.

Зазначимо, будівництво дороги в обхід Ізмаїла виникло через те, що сьогодні фактично всі морські транспортні вузли нашої держави виявились заблокованими. Як результат, довелося шукати нові логістичні рішення доставлення вкрай необхідних товарів для оборони суверенітету. Відтак, основне навантаження лягло на автомобільний транспорт, який курсує трасою Одеса — Рені.

Нагадаємо, нині найголовнішою транспортною артерією перевезень в Одеській області є саме траса Одеса — Рені. Щоденно на ній фіксуються транспортні колапси, затори та черги з великовагового транспорту. Після ракетних обстрілів по портовій інфраструктурі півдня на цій міжнародній трасі ситуація щодо руху транспорту ускладнюється.