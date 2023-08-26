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В Одесской области построят объездную дорогу за 1,6 млрд грн

26 августа 2023 09:00
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
В Одесской области построят объездную дорогу за 1,6 млрд грн
Трасса Одесса - Рени. Фото: Новини.LIVE
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

В Одесской области планируется построить трассу в обход города Измаил. В начале августа Служба восстановления и развития инфраструктуры заключила договор с частным предприятием "Научно-производственная фирма "Мостопроект" на разработку проектно-сметной документации по строительству восточного обхода.

Соответствующая информация опубликована на платформе Рrozorro.

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Аукцион на разработку проектно-сметной документации был проведен 18 июля 2023 года. Стоимость лота — 2 600 000 млн грн. До 1 апреля 2024 года специалисты предприятия "Научно-производственная фирма "Мостопроект" должны завершить работы по проектированию.

Для строительства нового обхода планируется привлечь средства из местного и государственного бюджетов.

"Ориентированная протяженность новой дороги в обход города Измаил — 11 км, а расчетная стоимость — 1,600 млрд грн. Категория автомобильной дороги — ІІ", — говорится в приложении к тендеру.

Отметим, строительство дороги в обход Измаила возникло из-за того, что сегодня фактически все морские транспортные узлы нашего государства оказались заблокированными. Как результат, пришлось искать новые логистические решения по доставке крайне необходимых товаров для обороны суверенитета. Основная нагрузка легла на автомобильный транспорт, который курсирует по трассе Одесса — Рени.

Напомним, сейчас самая главная транспортная артерия перевозок в Одесской области — именно трасса Одесса — Рени. Ежедневно на ней фиксируются транспортные коллапсы, пробки и очереди из тяжеловесного транспорта. После ракетных обстрелов по портовой инфраструктуре юга, на этой международной трассе ситуация движения транспорта усложняется.

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