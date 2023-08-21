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На трасі Одеса – Рені спостерігаються кілометрові затори

21 серпня 2023 14:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На трасі Одеса – Рені спостерігаються кілометрові затори
Затор на Одещині. Фото: скриншот
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На міжнародній дорозі що веде з Одещини до Молдови та до Румунії спостерігаються затори. Ускладнений рух від села Маяки. 

Про це повідомляють очевидці. 

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Рух легкових та вантажних автівок нині перешкоджають ремонтні роботи, які здійснюються на цій ділянці дороги. Якщо ви збиралися вирушити у той бік, то слід розраховувати свій час. 

Нагадаємо, побудова нового моста через Дністровський лиман — це не просто архітектурна ідея, це суттєве питання національної безпеки. Наразі єдиний зв'язок з Бессарабією — через зруйнований міст біля Затоки та дорогу, що проходить територією Молдови. 

Зазначимо, станом на сьогодні, 21 серпня, з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску. 

Крім того, через війну, яка триває понад 500 днів, в Україні запроваджені воєнний стан та загальна мобілізація. У цей період військовозобов'язаним чоловікам заборонено виїжджати з країни. Проте є певні винятки. Коли право на виїзд за кордон мають чоловіки з білим квитком, розповідаємо далі в матеріалі.

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