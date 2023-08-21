На трассе Одесса – Рени наблюдаются километровые пробки

Затор в Одесской области. Фото: скриншот

На международной дороге, ведущей из Одесчины в Молдову и в Румынию, наблюдаются пробки. Усложненное движение от села Маяки.

Об этом сообщают очевидцы.

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Движение легковых и грузовых автомобилей сейчас препятствуют ремонтным работам, которые осуществляются на этом участке дороги. Если вы собирались отправиться в ту сторону, то следует рассчитывать свое время.

Напомним, строительство нового моста через Днестровский лиман — это не просто архитектурная идея, это существенный вопрос национальной безопасности. Теперь единственная связь с Бессарабией — через разрушенный мост у Залива и дорогу, проходящую по территории Молдовы.

Отметим, на сегодня, 21 августа, появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Кроме того, из-за войны, которая длится более 500 дней, в Украине введены военное положение и общая мобилизация. В этот период военнообязанным мужчинам запрещено уезжать из страны. Однако есть некоторые исключения. Когда право на выезд за границу имеют мужчины с белым билетом, рассказываем дальше в материале.