На трассе Одесса – Рени наблюдаются километровые пробки
На международной дороге, ведущей из Одесчины в Молдову и в Румынию, наблюдаются пробки. Усложненное движение от села Маяки.
Об этом сообщают очевидцы.
Пробки на трассе Одесса – Рени
Движение легковых и грузовых автомобилей сейчас препятствуют ремонтным работам, которые осуществляются на этом участке дороги. Если вы собирались отправиться в ту сторону, то следует рассчитывать свое время.
Напомним, строительство нового моста через Днестровский лиман — это не просто архитектурная идея, это существенный вопрос национальной безопасности. Теперь единственная связь с Бессарабией — через разрушенный мост у Залива и дорогу, проходящую по территории Молдовы.
Отметим, на сегодня, 21 августа, появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.
Кроме того, из-за войны, которая длится более 500 дней, в Украине введены военное положение и общая мобилизация. В этот период военнообязанным мужчинам запрещено уезжать из страны. Однако есть некоторые исключения. Когда право на выезд за границу имеют мужчины с белым билетом, рассказываем дальше в материале.