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На Одещині слід побудувати міст через Дністровський лиман, — ОВА

10 серпня 2023 15:30
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Анна Мурадова
Редактор
На Одещині слід побудувати міст через Дністровський лиман, — ОВА
Роман Григоришин. Фото: Медіацентр Україна — Одеса
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Побудова нового моста через Дністровський лиман — це не просто архітектурна ідея, це суттєве питання національної безпеки. Наразі єдиний зв'язок з Бессарабією — через зруйнований міст біля Затоки та дорогу, що проходить через територію Молдови. 

Про це повідомив заступник голови Одеської обласної військової адміністрації Роман Григоришин.

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Заступник голови ОВА підкреслив, що ситуація зі зв'язком з Бессарабією стає критичною через збудований міст. Він наголосив на важливості побудови нового мосту, який стане не просто інфраструктурною реалізацією, але й питанням національної безпеки.

"Страшно уявити, що буде, якщо якийсь катаклізм станеться з цією дорогою…У нас поки що немає розуміння, чим закінчиться війна, чи буде Бессарабія в безпеці. Міст це не забаганка чиновників і не фантастична ідея архітекторів, це питання національної безпеки", — зазначив посадовець.

Григоришин підкреслив, що побудова такого об'єкта вимагає не лише часу, але й грошей. Він зазначив, що будувати міст під час війни неможливо, і розробка проєкту та залучення фінансування мають відбутися після перемоги України. 

"Щоб цей міст був профінансований, наприклад, за ресурси Європейського союзу, нам потрібно включити його в стратегію розвитку, розробити проєктну документацію і потім шукати джерела фінансування. Нам потрібно, щоб вже після війни було розуміння, як будувати цей міст та за який кошт", — додав Роман Григоришин.

Нагадаємо, Одеська область стає ініціатором утворення унікальної коаліції донорів та експертів, що мають намір розробити комплексний план відновлення регіону до кінця поточного року. Це інноваційна спроба, перша в Україні.

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