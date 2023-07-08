Небезпека на дорозі: негода зруйнувала частину мосту на Одещині

Зруйнована частина мосту. Фото: Служба відновлення

Водіїв попереджають про аварійно небезпечну ситуацію на автомобільній дорозі М-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ, саме у районі села Іванове. В результаті значних опадів, сталося руйнування перехідної плити мосту на цій дільниці.

Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

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З метою забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху, аварійна ділянка вже була огороджена, а також встановлені необхідні дорожні знаки. Наразі вживаються заходи для ліквідації пошкодження дорожнього полотна.

Водіїв закликають бути особливо обережними, коли проїжджатимуть через цю ділянку автомобільної дороги. Слід враховувати небезпеку, яка існує внаслідок деформації дорожнього полотна та дотримуватись швидкісного режиму, зберігаючи безпечну дистанцію між автомобілями.

Цікаво водіям

З 10 липня на Одещині вводяться обмеження на рух вантажного транспорту. Це робиться з метою збереження дорожнього покриття у спекотний період. Заборона руху вантажівок діятиме з 10:00 до 18:00, а з 18:00 до 10:00 рух вантажівок дозволено.

В Одесі, на вулиці Троїцькій між Рішельєвською та Пушкінською, провели оновлення дорожньої розмітки. Крім того, там продовжено велосмугу.

Тимчасова заборона на рух транспортних засобів провулком Ляпунова була продовжена до 1 вересня. Ця заборона охоплює ділянку в межах будинку № 12.

В Одесі триває ремонт Деволанівського узвозу. Через що рух транспорту на цій ділянці дороги заборонили.