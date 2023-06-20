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В центрі Одеси змінили схему руху: де саме

20 червня 2023 17:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В центрі Одеси змінили схему руху: де саме
Оновлена дорожня розмітка в Одесі. Фото: Одеська міська рада
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесі на вулиці Троїцькій між Рішельєвською та Пушкінською, провели оновлення дорожньої розмітки. Крім того, там продовжено велосмугу. 

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Тепер на вулиці Троїцькій з'явилася спеціальна ділянка дороги, призначена для руху велосипедистів, яка простягається до вулиці Пушкінської.

Це рішення не тільки сприятиме поліпшенню організації дорожнього руху, але й забезпечить більшу безпеку для пішоходів та велосипедистів у цій частині міста.

Велосмуга в Одесі. Фото: Одеська міська рада
Велосмуга в Одесі. Фото: Одеська міська рада

Також ми писали, що в Одесі з'явився веломаршрут "Таїрово — Фонтан — Центр" і виділено смугу для громадського транспорту. Тепер 5 ст. Великого Фонтану з'єднана з вул. Сегедською. З іншого боку, від 5 ст. Великого Фонтану до вул. Академічній виділили окрему смугу для громадського автотранспорту. Для попередження встановили відповідні дорожні знаки та нанесли розмітку.

Цікаво водіям

Тимчасова заборона на рух транспортних засобів провулком Ляпунова була продовжена до 1 вересня. Ця заборона охоплює ділянку в межах будинку № 12.

В Одесі триває ремонт Деволанівського узвозу. Через що рух транспорту на цій ділянці дороги заборонили. 

На вулиці Ольгівській відбулися зміни в організації дорожнього руху. Відтепер там оголошено двосторонній рух для автотранспорту на ділянці від вулиці Пастера до узвозу Маринеска.

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