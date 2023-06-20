В центре Одессы изменили схему движения: где именно
В Одессе на улице Троицкой между Ришельевской и Пушкинской провели обновление дорожной разметки. Кроме того, там продлена велодорога.
Об этом сообщает Одесский городской совет.
Теперь на улице Троицкой появился специальный участок дороги, предназначенный для движения велосипедистов, который простирается до улицы Пушкинской.
Это решение не только поспособствует улучшению организации дорожного движения, но и обеспечит большую безопасность для пешеходов и велосипедистов в этой части города.
Также мы писали, что в Одессе появился веломаршрут "Таирово — Фонтан — Центр" и выделена полоса для общественного транспорта. Теперь 5 ст. Большого Фонтана соединена с ул. Сегедской. Не считая того, от 5 ст. Большого Фонтана до ул. Академической выделили отдельную полосу для общественного автотранспорта. Для предупреждения установили дорожные знаки и нанесли разметку.
Интересно водителям
Временный запрет на движение транспортных средств по переулку Ляпунова был продлен до 1 сентября. Этот запрет охватывает участок в пределах дома №12.
В Одессе идет ремонт Деволановского спуска. Из-за этого движение транспорта на этом участке дороги запретили.
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