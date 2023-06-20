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В центре Одессы изменили схему движения: где именно

20 июня 2023 17:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В центре Одессы изменили схему движения: где именно
Обновлена дорожная разметка в Одессе. Фото: Одесский городской совет
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одессе на улице Троицкой между Ришельевской и Пушкинской провели обновление дорожной разметки. Кроме того, там продлена велодорога.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Теперь на улице Троицкой появился специальный участок дороги, предназначенный для движения велосипедистов, который простирается до улицы Пушкинской.

Это решение не только поспособствует улучшению организации дорожного движения, но и обеспечит большую безопасность для пешеходов и велосипедистов в этой части города.

Велополоса в Одессе. Фото: Одесский городской совет
Велополоса в Одессе. Фото: Одесский городской совет

Также мы писали, что в Одессе появился веломаршрут "Таирово — Фонтан — Центр" и выделена полоса для общественного транспорта. Теперь 5 ст. Большого Фонтана соединена с ул. Сегедской. Не считая того, от 5 ст. Большого Фонтана до ул. Академической выделили отдельную полосу для общественного автотранспорта. Для предупреждения установили дорожные знаки и нанесли разметку.

Интересно водителям

Временный запрет на движение транспортных средств по переулку Ляпунова был продлен до 1 сентября. Этот запрет охватывает участок в пределах дома №12.

В Одессе идет ремонт Деволановского спуска. Из-за этого движение транспорта на этом участке дороги запретили.

На улице Ольговской произошли изменения в организации дорожного движения. Теперь там объявлено двустороннее движение для автотранспорта на участке от улицы Пастера до спуска Маринеска.

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