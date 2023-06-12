Ремонт Деволанівського узвозу: заборону на рух транспорту подовжили

Ремонт дороги. Фото: Одеська міська рада

В Одесі продовжується ремонт Деволанівського узвозу. У зв’язку з цим рух транспорту на цій ділянці дороги заборонили.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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"У зв’язку з проведенням капітального ремонту Деволанівського узвозу в місті Одесі, до 30 вересня 2023 року подовжено тимчасове закриття руху автотранспорту на ділянці від вул. Єврейської до Карантинного узвозу", — йдеться у повідомленні.

Ремонт доріг в Одесі

Сьогодні фахівці СП № 9 КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях:

вул. Катерининська,

вул. Троїцька — очищення дощоприймачів, промивка рукавів;

пров. Газовий/вул. Приморська — очищення колектору;

вул. Балківська,

вул. Приморська,

вул. От. Головатого,

вул. Ч. Козацтва,

пров. Газовий,

вул. От. Чепигі,

вул. Щоголева — поверхневе очищення дощоприймачів;

вул. І. Рабіна, вул. Дігтярна/пров. Лютеранський — встановлення решіток дощоприймачів.

"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів, і в безпосередній близькості до них, це ускладнює роботу спецтехніки",— йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на вулиці Ольгівській відбулися зміни в організації дорожнього руху. Відтепер там оголошено двосторонній рух для автотранспорту на ділянці від вулиці Пастера до узвозу Маринеска.