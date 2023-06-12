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Ремонт Деволанівського узвозу: заборону на рух транспорту подовжили

12 червня 2023 13:00
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Беженар Тетяна
журналіст
Ремонт Деволанівського узвозу: заборону на рух транспорту подовжили
Ремонт дороги. Фото: Одеська міська рада
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

В Одесі продовжується ремонт Деволанівського узвозу. У зв’язку з цим  рух транспорту на цій ділянці дороги заборонили. 

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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"У зв’язку з проведенням капітального ремонту Деволанівського узвозу в місті Одесі, до 30 вересня 2023 року подовжено тимчасове закриття руху автотранспорту на ділянці від вул. Єврейської до Карантинного узвозу", — йдеться у повідомленні.

Ремонт доріг в Одесі

Сьогодні фахівці СП № 9 КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях:

  • вул. Катерининська,
  • вул. Троїцька — очищення дощоприймачів, промивка рукавів; 
  • пров. Газовий/вул. Приморська — очищення колектору; 
  • вул. Балківська, 
  • вул. Приморська,             
  • вул. От. Головатого, 
  • вул. Ч. Козацтва,       
  • пров. Газовий, 
  • вул. От. Чепигі, 
  • вул. Щоголева — поверхневе очищення дощоприймачів; 
  • вул. І. Рабіна, вул. Дігтярна/пров. Лютеранський — встановлення решіток дощоприймачів.

"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів, і в безпосередній близькості до них, це ускладнює роботу спецтехніки",— йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на вулиці Ольгівській відбулися зміни в організації дорожнього руху. Відтепер там оголошено двосторонній рух для автотранспорту на ділянці від вулиці Пастера до узвозу Маринеска.

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