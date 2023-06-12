Ремонт Деволанівського узвозу: заборону на рух транспорту подовжили
В Одесі продовжується ремонт Деволанівського узвозу. У зв’язку з цим рух транспорту на цій ділянці дороги заборонили.
Про це повідомляє Одеська міська рада.
"У зв’язку з проведенням капітального ремонту Деволанівського узвозу в місті Одесі, до 30 вересня 2023 року подовжено тимчасове закриття руху автотранспорту на ділянці від вул. Єврейської до Карантинного узвозу", — йдеться у повідомленні.
Ремонт доріг в Одесі
Сьогодні фахівці СП № 9 КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях:
- вул. Катерининська,
- вул. Троїцька — очищення дощоприймачів, промивка рукавів;
- пров. Газовий/вул. Приморська — очищення колектору;
- вул. Балківська,
- вул. Приморська,
- вул. От. Головатого,
- вул. Ч. Козацтва,
- пров. Газовий,
- вул. От. Чепигі,
- вул. Щоголева — поверхневе очищення дощоприймачів;
- вул. І. Рабіна, вул. Дігтярна/пров. Лютеранський — встановлення решіток дощоприймачів.
"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів, і в безпосередній близькості до них, це ускладнює роботу спецтехніки",— йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на вулиці Ольгівській відбулися зміни в організації дорожнього руху. Відтепер там оголошено двосторонній рух для автотранспорту на ділянці від вулиці Пастера до узвозу Маринеска.