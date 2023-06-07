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В Одесі змінено схему руху на вулиці Ольгівській

7 червня 2023 12:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесі змінено схему руху на вулиці Ольгівській
Вулиця Ольгівська. Фото: Одеська міська рада
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На вулиці Ольгівській відбулися зміни в організації дорожнього руху. Відтепер там оголошено двосторонній рух для автотранспорту на ділянці від вулиці Пастера до узвозу Маринеска.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Спеціалісти КУ "СМЕП" провели оновлення дорожньої розмітки та встановили відповідні дорожні знаки для підтримки нової схеми руху.

Вулиця Ольгівська. Фото: Одеська міська рада
Вулиця Ольгівська. Фото: Одеська міська рада

Водіїв закликають бути особливо уважними та дотримуватися правил дорожнього руху на цій вулиці. Зміна схеми організації дорожнього руху може вимагати адаптації та пильності з боку водіїв, тому рекомендується обережно слідкувати за новими дорожніми знаками.

Нагадаємо, в Одесі на розі вулиць Катерининська та Ланжеронівська з'явився перший діагональний пішохідний перехід. Працівники КУ "СМЕП" крім того, налаштували й світлофор. 

Також ми писали, що на автомобільних дорогах Одеської області оновлюють та модернізовують засоби організації дорожнього руху. Зараз проводяться комплексні дорожні роботи, спрямовані на покращення безпеки та зручності учасників дорожнього руху.

Зазначимо,  у 2023 році на поточний ремонт доріг в Одесі заплановано фінансування у розмірі 50 мільйонів гривень. Загалом планують відновити 22 об’єкти у Приморському районі.

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