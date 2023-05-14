50 мільйонів на ремонт доріг в одному із районів Одеси

Ремонт доріг в Одесі. Фото: Одеська міська рада

У 2023 році на поточний ремонт доріг в Одесі заплановано фінансування у розмірі 50 мільйонів гривень. Загалом планують відновити 22 об’єкти у Приморському районі.

Про це вказано на сайті державних публічних закупівель Prozorro.

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Площа покриття, що підлягає відновним роботам складає 34 468 м².

Відновні роботи (поточний ремонт) вулиць і доріг комунальної власності у Приморському районі м. Одеси здійснюватиметься за наступними адресами:

тротуар на Канатній, 99,

тротуар на Семінарській, від пров. Катаєва до Середньофонтанської,

тротуар на Великій Арнаутській, 2, 2б/2,

тротуар на Сєрова, від Колонтаївської до Олександра Кутузакія,

тротуар на Водопровідній, від Басейної до пров. Водопровідний 3-й,

тротуар на Тінистій,

тротуар на Гімназичній, від Малої Арнаутської до Великої Арнаутської,

тротуар на Базарній, від Осипова до Канатної,

тротуар Скиданівського узвозу,

перехрестя Канатної та проспекта Гагаріна, включаючи трамвайний переїзд,

перехрестя Пантелеймонівської та Старопортофранківської,

площа Десятого квітня,

проспект Гагаріна,

вулиця Маршала Говорова,

вулиця Водопровідна,

вулиця Пантелеймонівська,

вулиця Приморська, від Газового провулка до Чорноморського козацтва,

вулиця Катерининська,

вулиця Троїцька,

вулиця Семінарська,

вулиця Пироговська,

Італійський бульвар, від Водопровідної до Одеса-Головна.

Строк постачання товарів, виконання робіт чи надання послуг заплановано до 31 грудня 2023 року.

Нагадаємо, на території Одеської області активно проводяться роботи з ліквідації аварійної ямковості та вибоїн на дорогах. Деформації дорожнього полотна, що утворилися в результаті зимових негод та інтенсивного руху великовантажного транспорту, ефективно усуваються.

Зазначимо, з 24 квітня в Одесі запрацювала система зважування транспорту в русі. Вона повноцінно запрацює на Хаджибейській дамбі, яка є частиною траси Київ — Одеса.