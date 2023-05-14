50 мільйонів на ремонт доріг в одному із районів Одеси
У 2023 році на поточний ремонт доріг в Одесі заплановано фінансування у розмірі 50 мільйонів гривень. Загалом планують відновити 22 об’єкти у Приморському районі.
Про це вказано на сайті державних публічних закупівель Prozorro.
Площа покриття, що підлягає відновним роботам складає 34 468 м².
Відновні роботи (поточний ремонт) вулиць і доріг комунальної власності у Приморському районі м. Одеси здійснюватиметься за наступними адресами:
- тротуар на Канатній, 99,
- тротуар на Семінарській, від пров. Катаєва до Середньофонтанської,
- тротуар на Великій Арнаутській, 2, 2б/2,
- тротуар на Сєрова, від Колонтаївської до Олександра Кутузакія,
- тротуар на Водопровідній, від Басейної до пров. Водопровідний 3-й,
- тротуар на Тінистій,
- тротуар на Гімназичній, від Малої Арнаутської до Великої Арнаутської,
- тротуар на Базарній, від Осипова до Канатної,
- тротуар Скиданівського узвозу,
- перехрестя Канатної та проспекта Гагаріна, включаючи трамвайний переїзд,
- перехрестя Пантелеймонівської та Старопортофранківської,
- площа Десятого квітня,
- проспект Гагаріна,
- вулиця Маршала Говорова,
- вулиця Водопровідна,
- вулиця Пантелеймонівська,
- вулиця Приморська, від Газового провулка до Чорноморського козацтва,
- вулиця Катерининська,
- вулиця Троїцька,
- вулиця Семінарська,
- вулиця Пироговська,
- Італійський бульвар, від Водопровідної до Одеса-Головна.
Строк постачання товарів, виконання робіт чи надання послуг заплановано до 31 грудня 2023 року.
Нагадаємо, на території Одеської області активно проводяться роботи з ліквідації аварійної ямковості та вибоїн на дорогах. Деформації дорожнього полотна, що утворилися в результаті зимових негод та інтенсивного руху великовантажного транспорту, ефективно усуваються.
Зазначимо, з 24 квітня в Одесі запрацювала система зважування транспорту в русі. Вона повноцінно запрацює на Хаджибейській дамбі, яка є частиною траси Київ — Одеса.