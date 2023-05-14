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50 мільйонів на ремонт доріг в одному із районів Одеси

14 травня 2023 18:30
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Беженар Тетяна
журналіст
50 мільйонів на ремонт доріг в одному із районів Одеси
Ремонт доріг в Одесі. Фото: Одеська міська рада
1dd1750c-0de6-41db-a726-796202f83d00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

У 2023 році на поточний ремонт доріг в Одесі заплановано фінансування у розмірі 50 мільйонів гривень. Загалом планують відновити 22 об’єкти у Приморському районі.

Про це вказано на сайті державних публічних закупівель Prozorro.

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Площа покриття, що підлягає відновним роботам складає 34 468 м².

Відновні роботи (поточний ремонт) вулиць і доріг комунальної власності у Приморському районі м. Одеси здійснюватиметься за наступними адресами:

  • тротуар на Канатній, 99,
  • тротуар на Семінарській, від пров. Катаєва до Середньофонтанської,
  • тротуар на Великій Арнаутській, 2, 2б/2,
  • тротуар на Сєрова, від Колонтаївської до Олександра Кутузакія,
  • тротуар на Водопровідній, від Басейної до пров. Водопровідний 3-й,
  • тротуар на Тінистій,
  • тротуар на Гімназичній, від Малої Арнаутської до Великої Арнаутської,
  • тротуар на Базарній, від Осипова до Канатної,
  • тротуар Скиданівського узвозу,
  • перехрестя Канатної та проспекта Гагаріна, включаючи трамвайний переїзд,
  • перехрестя Пантелеймонівської та Старопортофранківської,
  • площа Десятого квітня,
  • проспект Гагаріна,
  • вулиця Маршала Говорова,
  • вулиця Водопровідна,
  • вулиця Пантелеймонівська,
  • вулиця Приморська, від Газового провулка до Чорноморського козацтва,
  • вулиця Катерининська,
  • вулиця Троїцька,
  • вулиця Семінарська,
  • вулиця Пироговська,
  • Італійський бульвар, від Водопровідної до Одеса-Головна.

Строк постачання товарів, виконання робіт чи надання послуг заплановано до 31 грудня 2023 року.

Нагадаємо, на території Одеської області активно проводяться роботи з ліквідації аварійної ямковості та вибоїн на дорогах. Деформації дорожнього полотна, що утворилися в результаті зимових негод та інтенсивного руху великовантажного транспорту, ефективно усуваються.

Зазначимо, з 24 квітня в Одесі запрацювала  система зважування транспорту в русі. Вона повноцінно запрацює на Хаджибейській дамбі, яка є частиною траси Київ — Одеса.

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