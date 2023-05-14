50 миллионов на ремонт дорог в одном из районов Одессы
В 2023 году на ремонт дорог в Одессе запланировано финансирование в размере 50 миллионов гривен. Всего планируется восстановить 22 объекта в Приморском районе.
Об этом указано на сайте государственных публичных закупок Prozorro.
Площадь покрытия, подлежащего восстановительным работам, составляет 34 468 м².
Восстановительные работы (текущий ремонт) улиц и дорог коммунальной собственности в Приморском районе г. Одессы будут осуществляться по следующим адресам:
- тротуар на Канатной, 99,
- тротуар на Семинарской, от пер. Катаева к Среднефонтанской,
- тротуар на Большой Арнаутской, 2, 2б/2,
- тротуар на Серова, от Колонтаевской до Александра Кутузакия,
- тротуар на Водопроводной, от Бассейной до пер. Водопроводный 3-й,
- тротуар на Тенистой,
- тротуар на Гимназической, от Малой Арнаутской до Большой Арнаутской,
- тротуар на Базарной, от Осипова до Канатной,
- тротуар Скидановского спуска,
- перекресток Канатной и проспекта Гагарина, включая трамвайный переезд,
- перекресток Пантелеймоновской и Старопортофранковской,
- площадь Десятого апреля,
- проспект Гагарина,
- улица Маршала Говорова,
- улица Водопроводная,
- улица Пантелеймоновская,
- улица Приморская, от Газового переулка до Черноморского казачества,
- улица Екатерининская,
- улица Троицкая,
- улица Семинарская,
- улица Пироговская,
- Итальянский бульвар, от Водопроводной до Одесса-Главная.
Срок поставки товаров, выполнения работ или услуг запланирован до 31 декабря 2023 года.
Напомним, на территории Одесской области активно проводятся работы по ликвидации аварийной на дорогах, а также деформации дорожного полотна, образовавшиеся в результате зимних непогод от интенсивного движения большегрузного транспорта.
Отметим, что с 24 апреля в Одессе заработала система взвешивания транспорта в движении. Она полноценно заработает на Хаджибейской дамбе, которая является частью трассы Киев — Одесса.