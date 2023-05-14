50 миллионов на ремонт дорог в одном из районов Одессы

Ремонт дорог в Одессе. Фото: Одесский городской совет

В 2023 году на ремонт дорог в Одессе запланировано финансирование в размере 50 миллионов гривен. Всего планируется восстановить 22 объекта в Приморском районе.

Об этом указано на сайте государственных публичных закупок Prozorro.

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Площадь покрытия, подлежащего восстановительным работам, составляет 34 468 м².

Восстановительные работы (текущий ремонт) улиц и дорог коммунальной собственности в Приморском районе г. Одессы будут осуществляться по следующим адресам:

тротуар на Канатной, 99,

тротуар на Семинарской, от пер. Катаева к Среднефонтанской,

тротуар на Большой Арнаутской, 2, 2б/2,

тротуар на Серова, от Колонтаевской до Александра Кутузакия,

тротуар на Водопроводной, от Бассейной до пер. Водопроводный 3-й,

тротуар на Тенистой,

тротуар на Гимназической, от Малой Арнаутской до Большой Арнаутской,

тротуар на Базарной, от Осипова до Канатной,

тротуар Скидановского спуска,

перекресток Канатной и проспекта Гагарина, включая трамвайный переезд,

перекресток Пантелеймоновской и Старопортофранковской,

площадь Десятого апреля,

проспект Гагарина,

улица Маршала Говорова,

улица Водопроводная,

улица Пантелеймоновская,

улица Приморская, от Газового переулка до Черноморского казачества,

улица Екатерининская,

улица Троицкая,

улица Семинарская,

улица Пироговская,

Итальянский бульвар, от Водопроводной до Одесса-Главная.

Срок поставки товаров, выполнения работ или услуг запланирован до 31 декабря 2023 года.

Напомним, на территории Одесской области активно проводятся работы по ликвидации аварийной на дорогах, а также деформации дорожного полотна, образовавшиеся в результате зимних непогод от интенсивного движения большегрузного транспорта.

Отметим, что с 24 апреля в Одессе заработала система взвешивания транспорта в движении. Она полноценно заработает на Хаджибейской дамбе, которая является частью трассы Киев — Одесса.