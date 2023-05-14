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50 миллионов на ремонт дорог в одном из районов Одессы

14 мая 2023 18:30
1dd1750c-0de6-41db-a726-796202f83d00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
50 миллионов на ремонт дорог в одном из районов Одессы
Ремонт дорог в Одессе. Фото: Одесский городской совет
1dd1750c-0de6-41db-a726-796202f83d00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

В 2023 году на ремонт дорог в Одессе запланировано финансирование в размере 50 миллионов гривен. Всего планируется восстановить 22 объекта в Приморском районе.

Об этом указано на сайте государственных публичных закупок Prozorro.

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Площадь покрытия, подлежащего восстановительным работам, составляет 34 468 м².

Восстановительные работы (текущий ремонт) улиц и дорог коммунальной собственности в Приморском районе г. Одессы будут осуществляться по следующим адресам:

  • тротуар на Канатной, 99,
  • тротуар на Семинарской, от пер. Катаева к Среднефонтанской,
  • тротуар на Большой Арнаутской, 2, 2б/2,
  • тротуар на Серова, от Колонтаевской до Александра Кутузакия,
  • тротуар на Водопроводной, от Бассейной до пер. Водопроводный 3-й,
  • тротуар на Тенистой,
  • тротуар на Гимназической, от Малой Арнаутской до Большой Арнаутской,
  • тротуар на Базарной, от Осипова до Канатной,
  • тротуар Скидановского спуска,
  • перекресток Канатной и проспекта Гагарина, включая трамвайный переезд,
  • перекресток Пантелеймоновской и Старопортофранковской,
  • площадь Десятого апреля,
  • проспект Гагарина,
  • улица Маршала Говорова,
  • улица Водопроводная,
  • улица Пантелеймоновская,
  • улица Приморская, от Газового переулка до Черноморского казачества,
  • улица Екатерининская,
  • улица Троицкая,
  • улица Семинарская,
  • улица Пироговская,
  • Итальянский бульвар, от Водопроводной до Одесса-Главная.

Срок поставки товаров, выполнения работ или услуг запланирован до 31 декабря 2023 года.

Напомним, на территории Одесской области активно проводятся работы по ликвидации аварийной на дорогах, а также деформации дорожного полотна, образовавшиеся в результате зимних непогод от интенсивного движения большегрузного транспорта.

Отметим, что с 24 апреля в Одессе заработала система взвешивания транспорта в движении. Она полноценно заработает на Хаджибейской дамбе, которая является частью трассы Киев — Одесса.

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