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До уваги водіїв: на міжнародній автодорозі Одеса — Бухарест почався ремонт

10 травня 2023 11:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
До уваги водіїв: на міжнародній автодорозі Одеса — Бухарест почався ремонт
Дорожники ремонтують асфальтне покриття. Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На автомобільній трасі М-15, яка сполучає Одесу та Рені й пролягає до міста Бухарест, будуть тривати ремонтні роботи. Ускладнення руху буде від сьогодні, 10 травня, до 18:00 години вечора 14 травня.

Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

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Де саме будуть ремонтні роботи

Дорожники працюватимуть у районі кілометра 48+500, поруч з контрольно-пропускним пунктом "Маяки-Удобне", що є початком транзитної зони, заплановані аварійно-ремонтні роботи.

Основною метою цих ремонтних заходів є усунення аварійних пошкоджень дорожнього покриття, таких як вибоїни та колійність, які утворилися на даній ділянці шляху через значний потік автотранспорту, зокрема вантажних транспортних засобів.

"Дорожні роботи будуть виконуватись без перекриття автомобільного руху, тому просимо водіїв бути уважними на ділянці аварійних робіт, звертайте увагу на попереджувальні знаки та дотримуйтесь Правил дорожнього руху", — йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, з 28 квітня на дорогах Одеси запрацювали камери автоматичної фіксації правопорушень. Допустима швидкість становить 50 км/год. Де саме встановлені фіксатори — читайте в матеріалі

Також ми писали, що з 24 квітня в Одесі запрацювала  система зважування транспорту в русі. Вона повноцінно запрацює на Хаджибейській дамбі, яка є частиною траси Київ — Одеса.

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