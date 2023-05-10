Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow К сведению водителей: на международной автодороге Одесса — Бухарест начался ремонт arrow

К сведению водителей: на международной автодороге Одесса — Бухарест начался ремонт

10 мая 2023 11:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
К сведению водителей: на международной автодороге Одесса — Бухарест начался ремонт
Дорожники ремонтируют асфальтное покрытие. Фото: Служба обновления и развития инфраструктуры в Одесской области
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На автомобильной трассе М-15, которая соединяет Одессу и Рени и пролегает в Бухарест, будут продолжаться ремонтные работы. Усложнение движения будет с сегодняшнего дня, 10 мая, до 18:00 вечера 14 мая.

Об этом сообщает Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.

Читайте также:

Где именно будут ремонтные работы

Дорожники будут работать в районе километра 48+500, рядом с контрольно-пропускным пунктом "Маяки-Удобное", который является началом транзитной зоны, запланированы аварийно-ремонтные работы.

Основной целью этих ремонтных мер является устранение аварийных повреждений дорожного покрытия, таких как выбоины и путей, которые образовались на данном участке пути через значительный поток автотранспорта, в частности, грузовых транспортных средств.

"Дорожные работы будут выполняться без перекрытия автомобильного движения, поэтому просим водителей быть внимательными на участке аварийных работ, обращайте внимание на предупредительные знаки и соблюдайте Правил дорожного движения", — говорится в сообщении.

Напомним, с 28 апреля на дорогах Одессы заработали камеры автоматической фиксации правонарушений. Допустимая скорость составляет 50 км/ч. Где именно установлены фиксаторы — читайте в материале.

Также мы писали, что с 24 апреля в Одессе заработала система взвешивания транспорта в движении. Она полноценно заработает на Хаджибейской дамбе, которая является частью трассы Киев — Одесса.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас