К сведению водителей: на международной автодороге Одесса — Бухарест начался ремонт

Дорожники ремонтируют асфальтное покрытие. Фото: Служба обновления и развития инфраструктуры в Одесской области

На автомобильной трассе М-15, которая соединяет Одессу и Рени и пролегает в Бухарест, будут продолжаться ремонтные работы. Усложнение движения будет с сегодняшнего дня, 10 мая, до 18:00 вечера 14 мая.

Об этом сообщает Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.

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Где именно будут ремонтные работы

Дорожники будут работать в районе километра 48+500, рядом с контрольно-пропускным пунктом "Маяки-Удобное", который является началом транзитной зоны, запланированы аварийно-ремонтные работы.

Основной целью этих ремонтных мер является устранение аварийных повреждений дорожного покрытия, таких как выбоины и путей, которые образовались на данном участке пути через значительный поток автотранспорта, в частности, грузовых транспортных средств.

"Дорожные работы будут выполняться без перекрытия автомобильного движения, поэтому просим водителей быть внимательными на участке аварийных работ, обращайте внимание на предупредительные знаки и соблюдайте Правил дорожного движения", — говорится в сообщении.

Напомним, с 28 апреля на дорогах Одессы заработали камеры автоматической фиксации правонарушений. Допустимая скорость составляет 50 км/ч. Где именно установлены фиксаторы — читайте в материале.

Также мы писали, что с 24 апреля в Одессе заработала система взвешивания транспорта в движении. Она полноценно заработает на Хаджибейской дамбе, которая является частью трассы Киев — Одесса.