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Водіям приготуватися! Від завтра в Одесі запрацюють відеокамери: де вони встановлені

27 квітня 2023 19:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі запрацюють реєстратори порушень на дорогах
Авто на дорогах Одеси. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Від завтра на дорогах Одеси запрацюють камери автоматичної фіксації правопорушень. Допустима швидкість становить 50 км/год.

Про це повідомили у Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури України.

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У відомстві зазначають, що система не нова. Вона працювала до початку повномасштабного вторгнення, але 24 лютого минулого року її відключили з питань безпеки.

Де саме запрацюють фіксатори 

  • Південна дорога, 2 (у напрямку Миколаївської дороги);
  • Південна дорога, 39 (у напрямку вул. Семена Палія);
  • вул. Семена Палія, 80 (у напрямку вул. Академіка Заболотного);
  • Миколаївська дорога, 205 (у напрямку вул. Лиманна);
  • просп. Небесної Сотні, 4 (у напрямку вул. Левітана);
  • Миколаївська дорога, 287 (у напрямку Південної дороги);
  • просп. Шевченка, 4-А (у напрямку вул. Семінарська);
  • просп. Добровольського, 123-А (у напрямку вул. Генерала Бочарова);
  • вул. Семена Палія, 25-А (у напрямку Південної дороги).

Міжміські реєстратори

  • Траса М-05 Київ — Одеса. Допустима швидкість від 50 до 110 км/год.

Штрафи за перевищення швидкості

  • Перевищення встановленої швидкості більш ніж на 20 км/год — 340 грн;
  • перевищення встановленої швидкості більш ніж на 50 км/год — 1700 грн;
  • перевищення встановленої швидкості, яке призвело до створення аварійної ситуації — 3400 грн (з подальшою можливістю позбавлення посвідчення).

Нагадаємо, З 24 квітня в Одесі запрацювала  система зважування транспорту в русі. Вона повноцінно запрацює на Хаджибейській дамбі, яка є частиною траси Київ — Одеса.

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