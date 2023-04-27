В Одесі запрацюють реєстратори порушень на дорогах

Водіям приготуватися! Від завтра в Одесі запрацюють відеокамери: де вони встановлені
Від завтра на дорогах Одеси запрацюють камери автоматичної фіксації правопорушень. Допустима швидкість становить 50 км/год.
Про це повідомили у Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури України.
У відомстві зазначають, що система не нова. Вона працювала до початку повномасштабного вторгнення, але 24 лютого минулого року її відключили з питань безпеки.
Де саме запрацюють фіксатори
- Південна дорога, 2 (у напрямку Миколаївської дороги);
- Південна дорога, 39 (у напрямку вул. Семена Палія);
- вул. Семена Палія, 80 (у напрямку вул. Академіка Заболотного);
- Миколаївська дорога, 205 (у напрямку вул. Лиманна);
- просп. Небесної Сотні, 4 (у напрямку вул. Левітана);
- Миколаївська дорога, 287 (у напрямку Південної дороги);
- просп. Шевченка, 4-А (у напрямку вул. Семінарська);
- просп. Добровольського, 123-А (у напрямку вул. Генерала Бочарова);
- вул. Семена Палія, 25-А (у напрямку Південної дороги).
Міжміські реєстратори
- Траса М-05 Київ — Одеса. Допустима швидкість від 50 до 110 км/год.
Штрафи за перевищення швидкості
- Перевищення встановленої швидкості більш ніж на 20 км/год — 340 грн;
- перевищення встановленої швидкості більш ніж на 50 км/год — 1700 грн;
- перевищення встановленої швидкості, яке призвело до створення аварійної ситуації — 3400 грн (з подальшою можливістю позбавлення посвідчення).
Нагадаємо, З 24 квітня в Одесі запрацювала система зважування транспорту в русі. Вона повноцінно запрацює на Хаджибейській дамбі, яка є частиною траси Київ — Одеса.