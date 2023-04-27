В Одесі запрацюють реєстратори порушень на дорогах

Авто на дорогах Одеси. Фото: Новини.LIVE

Від завтра на дорогах Одеси запрацюють камери автоматичної фіксації правопорушень. Допустима швидкість становить 50 км/год.

Про це повідомили у Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури України.

Читайте також:

У відомстві зазначають, що система не нова. Вона працювала до початку повномасштабного вторгнення, але 24 лютого минулого року її відключили з питань безпеки.

Де саме запрацюють фіксатори

Південна дорога, 2 (у напрямку Миколаївської дороги);

Південна дорога, 39 (у напрямку вул. Семена Палія);

вул. Семена Палія, 80 (у напрямку вул. Академіка Заболотного);

Миколаївська дорога, 205 (у напрямку вул. Лиманна);

просп. Небесної Сотні, 4 (у напрямку вул. Левітана);

Миколаївська дорога, 287 (у напрямку Південної дороги);

просп. Шевченка, 4-А (у напрямку вул. Семінарська);

просп. Добровольського, 123-А (у напрямку вул. Генерала Бочарова);

вул. Семена Палія, 25-А (у напрямку Південної дороги).

Міжміські реєстратори

Траса М-05 Київ — Одеса. Допустима швидкість від 50 до 110 км/год.

Штрафи за перевищення швидкості

Перевищення встановленої швидкості більш ніж на 20 км/год — 340 грн;

перевищення встановленої швидкості більш ніж на 50 км/год — 1700 грн;

перевищення встановленої швидкості, яке призвело до створення аварійної ситуації — 3400 грн (з подальшою можливістю позбавлення посвідчення).

Нагадаємо, З 24 квітня в Одесі запрацювала система зважування транспорту в русі. Вона повноцінно запрацює на Хаджибейській дамбі, яка є частиною траси Київ — Одеса.