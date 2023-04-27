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Водителям приготовиться! С завтрашнего дня в Одессе заработают видеокамеры: где они установлены

27 апреля 2023 19:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе заработают регистраторы нарушений на дорогах
Автомобили на дорогах Одессы. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

С завтрашнего дня на дорогах Одессы заработают камеры автоматической фиксации правонарушений. Допустимая скорость составляет 50 км/ч.

Об этом сообщили в Государственном агентстве обновления и развития инфраструктуры Украины.

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В ведомстве отмечают, что система не нова. Она работала до начала полномасштабного вторжения, но 24 февраля прошлого года она была отключена по вопросам безопасности.

Где именно заработают фиксаторы

  • Южная дорога, 2 (в направлении Николаевской дороги);
  • Южная дорога, 39 (в направлении ул. Семена Палия);
  • ул. Семена Палия, 80 (в направлении ул. Академика Заболотного);
  • Николаевская дорога, 205 (в направлении ул. Лиманная);
  • просп. Небесной Сотни, 4 (в направлении ул. Левитана);
  • Николаевская дорога, 287 (в направлении Южной дороги);
  • просп. Шевченко, 4-А (в направлении ул. Семинарская);
  • просп. Добровольского, 123-А (в направлении ул. Генерала Бочарова);
  • ул. Семена Палия, 25-А (в направлении Южной дороги).

Междугородные регистраторы

  • Трасса М-05 Киев — Одесса. Допустимая скорость от 50 до 110 км/ч.

Штрафы за превышение скорости

  • Превышение установленной скорости более чем на 20 км/ч — 340 грн;
  • превышение установленной скорости более чем на 50 км/ч — 1700 грн;
  • превышение установленной скорости, приведшее к созданию аварийной ситуации — 3400 грн (с последующей возможностью лишения удостоверения).

Напомним, С 24 апреля в Одессе заработала система взвешивания транспорта в движении. Она полноценно заработает на Хаджибейской дамбе, являющейся частью трассы Киев — Одесса.

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