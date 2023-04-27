В Одессе заработают регистраторы нарушений на дорогах

Автомобили на дорогах Одессы. Фото: Новини.LIVE

С завтрашнего дня на дорогах Одессы заработают камеры автоматической фиксации правонарушений. Допустимая скорость составляет 50 км/ч.

Об этом сообщили в Государственном агентстве обновления и развития инфраструктуры Украины.

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В ведомстве отмечают, что система не нова. Она работала до начала полномасштабного вторжения, но 24 февраля прошлого года она была отключена по вопросам безопасности.

Где именно заработают фиксаторы

Южная дорога, 2 (в направлении Николаевской дороги);

Южная дорога, 39 (в направлении ул. Семена Палия);

ул. Семена Палия, 80 (в направлении ул. Академика Заболотного);

Николаевская дорога, 205 (в направлении ул. Лиманная);

просп. Небесной Сотни, 4 (в направлении ул. Левитана);

Николаевская дорога, 287 (в направлении Южной дороги);

просп. Шевченко, 4-А (в направлении ул. Семинарская);

просп. Добровольского, 123-А (в направлении ул. Генерала Бочарова);

ул. Семена Палия, 25-А (в направлении Южной дороги).

Междугородные регистраторы

Трасса М-05 Киев — Одесса. Допустимая скорость от 50 до 110 км/ч.

Штрафы за превышение скорости

Превышение установленной скорости более чем на 20 км/ч — 340 грн;

превышение установленной скорости более чем на 50 км/ч — 1700 грн;

превышение установленной скорости, приведшее к созданию аварийной ситуации — 3400 грн (с последующей возможностью лишения удостоверения).

Напомним, С 24 апреля в Одессе заработала система взвешивания транспорта в движении. Она полноценно заработает на Хаджибейской дамбе, являющейся частью трассы Киев — Одесса.