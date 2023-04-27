В Одессе заработают регистраторы нарушений на дорогах

Водителям приготовиться! С завтрашнего дня в Одессе заработают видеокамеры: где они установлены
С завтрашнего дня на дорогах Одессы заработают камеры автоматической фиксации правонарушений. Допустимая скорость составляет 50 км/ч.
Об этом сообщили в Государственном агентстве обновления и развития инфраструктуры Украины.
В ведомстве отмечают, что система не нова. Она работала до начала полномасштабного вторжения, но 24 февраля прошлого года она была отключена по вопросам безопасности.
Где именно заработают фиксаторы
- Южная дорога, 2 (в направлении Николаевской дороги);
- Южная дорога, 39 (в направлении ул. Семена Палия);
- ул. Семена Палия, 80 (в направлении ул. Академика Заболотного);
- Николаевская дорога, 205 (в направлении ул. Лиманная);
- просп. Небесной Сотни, 4 (в направлении ул. Левитана);
- Николаевская дорога, 287 (в направлении Южной дороги);
- просп. Шевченко, 4-А (в направлении ул. Семинарская);
- просп. Добровольского, 123-А (в направлении ул. Генерала Бочарова);
- ул. Семена Палия, 25-А (в направлении Южной дороги).
Междугородные регистраторы
- Трасса М-05 Киев — Одесса. Допустимая скорость от 50 до 110 км/ч.
Штрафы за превышение скорости
- Превышение установленной скорости более чем на 20 км/ч — 340 грн;
- превышение установленной скорости более чем на 50 км/ч — 1700 грн;
- превышение установленной скорости, приведшее к созданию аварийной ситуации — 3400 грн (с последующей возможностью лишения удостоверения).
Напомним, С 24 апреля в Одессе заработала система взвешивания транспорта в движении. Она полноценно заработает на Хаджибейской дамбе, являющейся частью трассы Киев — Одесса.