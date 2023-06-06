В Одесі зʼявився діагональний пішохідний перехід: де саме

Діагональний пішохідний перехід. Фото: Одеська міська рада

В Одесі на розі вулиць Катерининська та Ланжеронівська з'явився перший діагональний пішохідний перехід. Працівники КУ "СМЕП" крім того, налаштували й світлофор.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

Читайте також:

Особливість цього пішохідного переходу полягає в його унікальній конфігурації та спеціальних налаштуваннях світлофора. Завдяки цим налаштуванням пішоходи мають можливість безпечно переходити дорогу в будь-якому напрямку, використовуючи дозвільний сигнал світлофора. Ця ініціатива спрямована на поліпшення безпеки пішоходів та зменшення заторів, що часто виникають через складність переходу на перехрестях.

Новий пішохідний перехід в Одесі. Фото: Одеська міська рада

Нагадаємо, в Україні планують ввести штраф за перехід дороги у невстановленому місці. Попередження та пояснення вже давно не допомагають, не лякає порушників навіть штраф у 255 гривень. Боротися з такими тепер будуть інакше. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №9289, який передбачає збільшення штрафу за перехід вулиці у недозволеному місці разом із дитиною до 850 гривень. Що думають одесити з цього приводу — читайте у матеріалі.

Також ми писали, що на автомобільних дорогах Одеської області оновлюють та модернізовують засоби організації дорожнього руху. Зараз проводяться комплексні дорожні роботи, спрямовані на покращення безпеки та зручності учасників дорожнього руху.

Зазначимо, у 2023 році на поточний ремонт доріг в Одесі заплановано фінансування у розмірі 50 мільйонів гривень. Загалом планують відновити 22 об’єкти у Приморському районі.