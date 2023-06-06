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В Одессе появился диагональный пешеходный переход: где именно

6 июня 2023 09:34
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе появился диагональный пешеходный переход: где именно
Диагональный пешеходный переход. Фото: Одесский городской совет
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одессе на пересечении улиц Екатерининская и Ланжероновская появился первый диагональный пешеходный переход. Работники КУ "СМЭП" кроме того, настроили и светофор.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Особенность этого пешеходного перехода состоит в его уникальной конфигурации и специальных настройках светофора. Благодаря этим настройкам пешеходы имеют возможность безопасно переходить дорогу в любом направлении, используя разрешающий сигнал светофора. Эта инициатива направлена на улучшение безопасности пешеходов и уменьшение пробок, часто возникающих из-за сложности перехода на перекрестках.

Диагональный пешеходный переход. Фото: Одесский городской совет
Новый пешеходный переход в Одессе. Фото: Одесский городской совет

Напомним, в Украине планируется ввести штраф за переход дороги в неустановленном месте. Предупреждение и объяснение уже давно не помогает, не пугает нарушителей даже штраф в 255 гривен. Бороться с такими теперь будут по-другому. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №9289, предусматривающий увеличение штрафа за переход улицы в неположенном месте вместе с ребенком до 850 гривен. Что думают одесситы по этому поводу — читайте в материале.

Также мы писали, что на автомобильных дорогах Одесской области обновляются и модернизируются средства организации дорожного движения. В настоящее время проводятся комплексные дорожные работы, направленные на улучшение безопасности и удобства участников дорожного движения.

Отметим, что в 2023 году на текущий ремонт дорог в Одессе запланировано финансирование в размере 50 миллионов гривен. Всего планируют восстановить 22 объекта в Приморском районе.

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