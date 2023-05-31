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На автошляхах Одещини встановлюють шумові смуги

31 травня 2023 17:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На автошляхах Одещини встановлюють шумові смуги
Оновлення дорожньої розмітки. Фото: Служба відновлення
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На автомобільних дорогах Одеської області оновлюють та модернізовують засоби організації дорожнього руху. Зараз проводяться комплексні дорожні роботи, спрямовані на покращення безпеки та зручності учасників дорожнього руху.

Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

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Одна з основних пріоритетних справ — оновлення дорожньої розмітки, включаючи осьові та краєві маркування, пішохідні переходи та примикання. Крім того, приділяють особливу увагу ділянкам доріг навколо навчальних закладів, розв'язок, примикань та місць з високою кількістю ДТП.

У рамках цих робіт також будуть влаштовані шумові смуги на під'їздах до пішохідних переходів, забезпечуючи більшу безпеку для пішоходів. 

Шумові смуги на дорогах. Фото: Служба відновлення
Шумові смуги на дорогах. Фото: Служба відновлення

Також не забувають про інші види дорожніх робіт, такі як ліквідація деформацій дорожнього покриття, покос порослі та вирубка чагарників, що заважають видимості водіям, відновлення дорожніх знаків та багато іншого.

"Важливо забезпечити належний проїзд логістичними маршрутами нашої області, через які проходять основні обсяги товарів цивільного та військового призначення", — йдеться в повідомленні. 

Варто пам'ятати, що всі ці роботи проводяться в межах експлуатаційного утримання, без зупинки руху автотранспорту. Тому,  водіїв закликають бути максимально обережними й уважними на дорозі, завчасно знижувати швидкість автомобіля та дотримуватись вимог попереджувальних дорожніх знаків, забезпечуючи безпеку для всіх учасників руху.

 Нагадаємо, у 2023 році на поточний ремонт доріг в Одесі заплановано фінансування у розмірі 50 мільйонів гривень. Загалом планують відновити 22 об’єкти у Приморському районі.

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