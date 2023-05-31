На дорогах Одесчины устанавливают шумовые полосы

Обновление дорожной разметки. Фото: Служба восстановления

На автомобильных дорогах Одесской области обновляются и модернизируются средства организации дорожного движения. В настоящее время проводятся комплексные дорожные работы, направленные на улучшение безопасности и удобства участников дорожного движения.

Об этом сообщает Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.

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Одно из основных приоритетных дел — обновление дорожной разметки, включая осевые и краевые маркировки, пешеходные переходы и примыкания. Кроме того, уделяют особое внимание участкам дорог вокруг учебных заведений, развязок, примыканий и мест с высоким количеством ДТП.

В рамках этих работ будут устроены шумовые полосы на подъездах к пешеходным переходам, обеспечивая большую безопасность для пешеходов.

Шумовые полосы на дорогах. Фото: Служба восстановления

Также не забывают о других видах дорожных работ, таких как ликвидация деформаций дорожного покрытия, покос поросли и вырубка кустарников, мешающих видимости водителям, восстановление дорожных знаков и многое другое.

"Важно обеспечить надлежащий проезд по логистическим маршрутам нашей области, через которые проходят основные объемы товаров гражданского и военного назначения", — говорится в сообщении.

Следует помнить, что все эти работы производятся в пределах эксплуатационного содержания, без остановки движения автотранспорта. Поэтому водителей призывают быть максимально осторожными и внимательными на дороге, заблаговременно снижать скорость автомобиля и соблюдать требования предупредительных дорожных знаков, обеспечивая безопасность для всех участников движения.

Напомним, в 2023 году на текущий ремонт дорог в Одессе планируется финансирование в размере 50 миллионов гривен. Всего планируется восстановить 22 объекта в Приморском районе.