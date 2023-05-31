Уникайте заторів: де в Одесі ремонтують дороги
Сьогодні, 31 травня, в Одесі проводять ремонтні роботи в різних районах міста. Водіїв попереджають, що на дорогах міста працюватиме спецтехніка.
Про це повідомляє Департамент міського господарства.
Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях:
- вул. Балківська;
- вул. 8-ого Березня;
- Румунська канава;
- вул. Училищна/вул. Островського
"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів, і в безпосередній близькості до них, це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні.
Цікаво водіям
Новий модернізований світлофор з’явився у Приморському районі міста. В ньому встановлено безперебійний блок живлення, тому за відсутності електропостачання об'єкт працюватиме деякий час.
У 2023 році на поточний ремонт доріг в Одесі заплановано фінансування у розмірі 50 мільйонів гривень. Загалом планують відновити 22 об’єкти у Приморському районі.
Швидкість, мобільність та оперативність — ось основні принципи, якими керуються мотопатрулі під час виконання своїх завдань. Зараз вони відкривають черговий сезон, готуючись до надання невідкладної допомоги на дорогах Одеси.