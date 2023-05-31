Уникайте заторів: де в Одесі ремонтують дороги

Комунальники працюють на дорогах Одеси. Фото: КП "Міські дороги"

Сьогодні, 31 травня, в Одесі проводять ремонтні роботи в різних районах міста. Водіїв попереджають, що на дорогах міста працюватиме спецтехніка.

Про це повідомляє Департамент міського господарства.

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вул. Балківська;

вул. 8-ого Березня;

Румунська канава;

вул. Училищна/вул. Островського

"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів, і в безпосередній близькості до них, це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні.

Цікаво водіям

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