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Уникайте заторів: де в Одесі ремонтують дороги

31 травня 2023 11:50
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Анна Мурадова
Редактор
Уникайте заторів: де в Одесі ремонтують дороги
Комунальники працюють на дорогах Одеси. Фото: КП "Міські дороги"
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 31 травня, в Одесі проводять ремонтні роботи в різних районах міста. Водіїв попереджають, що на дорогах міста працюватиме спецтехніка. 

Про це повідомляє Департамент міського господарства.

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Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях:

  • вул. Балківська;
  • вул. 8-ого Березня;
  • Румунська канава;
  • вул. Училищна/вул. Островського

"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів, і в безпосередній близькості до них, це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні. 

Цікаво водіям

Новий модернізований світлофор з’явився у Приморському районі міста. В ньому встановлено безперебійний блок живлення, тому за відсутності електропостачання об'єкт працюватиме деякий час.

У 2023 році на поточний ремонт доріг в Одесі заплановано фінансування у розмірі 50 мільйонів гривень. Загалом планують відновити 22 об’єкти у Приморському районі.

Швидкість, мобільність та оперативність — ось основні принципи, якими керуються мотопатрулі під час виконання своїх завдань. Зараз вони відкривають черговий сезон, готуючись до надання невідкладної допомоги на дорогах Одеси.

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