Избегайте пробок: где в Одессе ремонтируют дороги

Коммунальщики работают на дорогах Одессы. Фото: КП "Городские дороги"

Сегодня, 31 мая, в Одессе проводятся ремонтные работы в разных районах города. Водители предупреждают, что на дорогах города будет работать спецтехника.

Об этом сообщает Департамент городского хозяйства.

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Сегодня специалисты КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:

ул. Балковская;

ул. 8-го Марта;

Румынская канава;

ул. Училищная/ул. Островского

"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников, и в непосредственной близости к ним это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении.

Интересно водителям

Новый модернизированный светофор появился в Приморском районе. В нем установлен бесперебойный блок питания, поэтому при отсутствии электроснабжения объект будет работать некоторое время.

В 2023 году на текущий ремонт дорог в Одессе планируется финансирование в размере 50 миллионов гривен. Всего планируется восстановить 22 объекта в Приморском районе.

Скорость, мобильность и оперативность — вот основные принципы, которыми руководствуются мотопатрули при выполнении своих задач. Сейчас они открывают очередной сезон, готовясь к неотложной помощи на дорогах Одессы.