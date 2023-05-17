Працюватиме без світла: в Одесі оновили світлофор
Новий модернізований світлофор з’явився у Приморському районі міста. В ньому встановлено безперебійний блок живлення, тому за відсутності електропостачання об'єкт працюватиме деякий час.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де з’явився модернізований світлофор
Побачити світлофорний об’єкт можна на вулиці Пушкінський. Цей світлофорний об'єкт працюватиме без енергоживлення 3 — 4 години.
"Це своєю чергою підвищить безпеку дорожнього руху на магістральній вулиці. У планах на цей рік облаштувати ще декілька магістральних вулиць аби забезпечити безпеку дорожнього руху у нашому місті на належному рівні", — йдеться в повідомленні.
Цікаво водіям
У 2023 році на поточний ремонт доріг в Одесі заплановано фінансування у розмірі 50 мільйонів гривень. Загалом планують відновити 22 об’єкти у Приморському районі.
На території Одеської області активно проводяться роботи з ліквідації аварійної ямковості та вибоїн на дорогах. Деформації дорожнього полотна, що утворилися в результаті зимових негод та інтенсивного руху великовантажного транспорту, ефективно усуваються.
Зазначимо, з 24 квітня в Одесі запрацювала система зважування транспорту в русі. Вона повноцінно запрацює на Хаджибейській дамбі, яка є частиною траси Київ — Одеса.