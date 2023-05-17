Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Працюватиме без світла: в Одесі оновили світлофор arrow

Працюватиме без світла: в Одесі оновили світлофор

17 травня 2023 17:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Працюватиме без світла: в Одесі оновили світлофор
Світлофор показує заборону руху. Фото: pixabay
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Новий модернізований світлофор з’явився у Приморському районі міста. В ньому встановлено безперебійний блок живлення, тому за відсутності електропостачання об'єкт працюватиме деякий час.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Читайте також:

Де з’явився модернізований світлофор

Побачити світлофорний об’єкт можна на вулиці Пушкінський. Цей світлофорний об'єкт працюватиме без енергоживлення 3 — 4 години. 

"Це своєю чергою підвищить безпеку дорожнього руху на магістральній вулиці. У планах на цей рік облаштувати ще декілька магістральних вулиць аби забезпечити безпеку дорожнього руху у нашому місті на належному рівні", — йдеться в повідомленні. 

Встановлення блоку живлення на світлофорі. Фото: Одеська міська рада
Встановлення блоку живлення на світлофорі. Фото: Одеська міська рада

Цікаво водіям

У 2023 році на поточний ремонт доріг в Одесі заплановано фінансування у розмірі 50 мільйонів гривень. Загалом планують відновити 22 об’єкти у Приморському районі.

На території Одеської області активно проводяться роботи з ліквідації аварійної ямковості та вибоїн на дорогах. Деформації дорожнього полотна, що утворилися в результаті зимових негод та інтенсивного руху великовантажного транспорту, ефективно усуваються.

Зазначимо, з 24 квітня в Одесі запрацювала  система зважування транспорту в русі. Вона повноцінно запрацює на Хаджибейській дамбі, яка є частиною траси Київ — Одеса.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Вадим Столар: Ми продовжуємо забезпечувати захисників високотехнологічним обладнанням

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB