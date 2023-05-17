Працюватиме без світла: в Одесі оновили світлофор

Світлофор показує заборону руху. Фото: pixabay

Новий модернізований світлофор з’явився у Приморському районі міста. В ньому встановлено безперебійний блок живлення, тому за відсутності електропостачання об'єкт працюватиме деякий час.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Побачити світлофорний об’єкт можна на вулиці Пушкінський. Цей світлофорний об'єкт працюватиме без енергоживлення 3 — 4 години.

"Це своєю чергою підвищить безпеку дорожнього руху на магістральній вулиці. У планах на цей рік облаштувати ще декілька магістральних вулиць аби забезпечити безпеку дорожнього руху у нашому місті на належному рівні", — йдеться в повідомленні.

Встановлення блоку живлення на світлофорі. Фото: Одеська міська рада

Цікаво водіям

У 2023 році на поточний ремонт доріг в Одесі заплановано фінансування у розмірі 50 мільйонів гривень. Загалом планують відновити 22 об’єкти у Приморському районі.

На території Одеської області активно проводяться роботи з ліквідації аварійної ямковості та вибоїн на дорогах. Деформації дорожнього полотна, що утворилися в результаті зимових негод та інтенсивного руху великовантажного транспорту, ефективно усуваються.

Зазначимо, з 24 квітня в Одесі запрацювала система зважування транспорту в русі. Вона повноцінно запрацює на Хаджибейській дамбі, яка є частиною траси Київ — Одеса.