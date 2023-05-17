Будет работать без света: в Одессе обновили светофор

Светофор показывает запрещение движения. Фото: pixabay

Новый модернизированный светофор появился в Приморском районе. В нем установлен бесперебойный блок питания, поэтому при отсутствии электроснабжения объект будет работать некоторое время.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где появился модернизированный светофор

Увидеть светофорный объект можно по улице Пушкинский. Этот светофорный объект будет работать без энергопитания 3-4 часа.

"Это в свою очередь повысит безопасность дорожного движения на магистральной улице. В планах на этот год обустроить еще несколько магистральных улиц, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения в нашем городе на должном уровне", — говорится в сообщении.

Установка блока питания на светофоре. Фото: Одесский городской совет

Интересно водителям

В 2023 году на текущий ремонт дорог в Одессе планируется финансирование в размере 50 миллионов гривен. Всего планируют восстановить 22 объекта в Приморском районе.

На территории Одесской области активно проводятся работы по ликвидации аварийной ямочности и рытвин на дорогах. Деформации дорожного полотна, образовавшиеся в результате зимних непогод и интенсивного движения большегрузного транспорта, эффективно устраняются.

Отметим, что с 24 апреля в Одессе заработала система взвешивания транспорта в движении. Она полноценно заработает на Хаджибейской дамбе, которая является частью трассы Киев — Одесса.