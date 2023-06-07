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В Одессе изменена схема движения на улице Ольговской

7 июня 2023 12:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе изменена схема движения на улице Ольговской
Улица Ольговская. Фото: Одесский городской совет.
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На улице Ольговской произошли изменения в организации дорожного движения. Теперь там объявлено двустороннее движение для автотранспорта на участке от улицы Пастера до спуска Маринеска.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Специалисты КУ "СМЭП" обновили дорожную разметку и установили соответствующие дорожные знаки для поддержки новой схемы движения.

Улица Ольговская. Фото: Одесский городской совет.
Улица Ольговская. Фото: Одесский городской совет

Водителей призывают быть особенно внимательными и соблюдать правила дорожного движения на этой улице. Изменение схемы организации дорожного движения может потребовать адаптации и бдительности водителей, поэтому рекомендуется осторожно следить за новыми дорожными знаками.

Напомним, в Одессе на пересечении улиц Екатерининская и Ланжероновская появился первый диагональный пешеходный переход. Работники КУ "СМЭП" кроме того, настроили и светофор.

Также мы писали, что на автомобильных дорогах Одесской области обновляются и модернизируются средства организации дорожного движения. В настоящее время проводятся комплексные дорожные работы, направленные на улучшение безопасности и удобства участников дорожного движения.

Отметим, что в 2023 году на текущий ремонт дорог в Одессе запланировано финансирование в размере 50 миллионов гривен. Всего планируется восстановить 22 объекта в Приморском районе.

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