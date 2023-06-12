Ремонт Деволановского спуска: запрет на движение транспорта продлили

Ремонт дороги. Фото: Одесский городской совет

В Одессе продолжается ремонт Деволановского спуска. В связи с этим движение транспорта на этом участке дороги запретили.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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"В связи с проведением капитального ремонта Деволановского спуска в городе Одессе, до 30 сентября 2023 года продлено временное закрытие движения автотранспорта на участке от ул. Еврейской до Карантинного спуска", — говорится в сообщении.

Ремонт дорог в Одессе

Сегодня специалисты СП №9 КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:

ул. Екатерининская,

ул. Троицкая — очищение дождеприемников, промывка рукавов;

пров. Газовый/ул. Приморская — очистка коллектора;

ул. Балковская,

ул. Приморская,

ул. Вот. Головатого,

ул. Ч. Казачество,

пров. Газовая,

ул. Вот. Чепиги,

ул. Щеголевая — поверхностная очистка дождеприемников;

ул. И. Рябина, ул. Дегтярная/пер. Лютеранский — установка решеток дождеприемников.

"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников, и в непосредственной близости к ним это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении.

Напомним, на улице Ольговской произошли изменения в организации дорожного движения. Теперь там объявлено двустороннее движение для автотранспорта на участке от улицы Пастера до спуска Маринеско.