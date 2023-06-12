Ремонт Деволановского спуска: запрет на движение транспорта продлили
В Одессе продолжается ремонт Деволановского спуска. В связи с этим движение транспорта на этом участке дороги запретили.
Об этом сообщает Одесский городской совет.
"В связи с проведением капитального ремонта Деволановского спуска в городе Одессе, до 30 сентября 2023 года продлено временное закрытие движения автотранспорта на участке от ул. Еврейской до Карантинного спуска", — говорится в сообщении.
Ремонт дорог в Одессе
Сегодня специалисты СП №9 КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:
- ул. Екатерининская,
- ул. Троицкая — очищение дождеприемников, промывка рукавов;
- пров. Газовый/ул. Приморская — очистка коллектора;
- ул. Балковская,
- ул. Приморская,
- ул. Вот. Головатого,
- ул. Ч. Казачество,
- пров. Газовая,
- ул. Вот. Чепиги,
- ул. Щеголевая — поверхностная очистка дождеприемников;
- ул. И. Рябина, ул. Дегтярная/пер. Лютеранский — установка решеток дождеприемников.
"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников, и в непосредственной близости к ним это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении.
Напомним, на улице Ольговской произошли изменения в организации дорожного движения. Теперь там объявлено двустороннее движение для автотранспорта на участке от улицы Пастера до спуска Маринеско.