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Ремонт Деволановского спуска: запрет на движение транспорта продлили

12 июня 2023 13:00
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Ремонт Деволановского спуска: запрет на движение транспорта продлили
Ремонт дороги. Фото: Одесский городской совет
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

В Одессе продолжается ремонт Деволановского спуска. В связи с этим движение транспорта на этом участке дороги запретили.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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"В связи с проведением капитального ремонта Деволановского спуска в городе Одессе, до 30 сентября 2023 года продлено временное закрытие движения автотранспорта на участке от ул. Еврейской до Карантинного спуска", — говорится в сообщении.

Ремонт дорог в Одессе

Сегодня специалисты СП №9 КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:

  • ул. Екатерининская,
  • ул. Троицкая — очищение дождеприемников, промывка рукавов;
  • пров. Газовый/ул. Приморская — очистка коллектора;
  • ул. Балковская,
  • ул. Приморская,
  • ул. Вот. Головатого,
  • ул. Ч. Казачество,
  • пров. Газовая,
  • ул. Вот. Чепиги,
  • ул. Щеголевая — поверхностная очистка дождеприемников;
  • ул. И. Рябина, ул. Дегтярная/пер. Лютеранский — установка решеток дождеприемников.

"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников, и в непосредственной близости к ним это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении.

Напомним, на улице Ольговской произошли изменения в организации дорожного движения. Теперь там объявлено двустороннее движение для автотранспорта на участке от улицы Пастера до спуска Маринеско.

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