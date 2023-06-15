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До вересня в Одесі обмежать проїзд одним із провулків

15 червня 2023 12:50
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Анна Мурадова
Редактор
До вересня в Одесі обмежать проїзд одним із провулків
Аварійний будинок в провулку Ляпунова. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Тимчасова заборона на рух транспортних засобів провулком Ляпунова була продовжена до 1 вересня. Ця заборона охоплює ділянку в межах будинку № 12.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Департамент міського господарства ухвалив рішення про подальші обмеження руху з метою забезпечення безпеки та виконання необхідних заходів для стабілізації ситуації. Дані заходи спрямовані на збереження будівлі-пам'ятки та запобігання можливим негативним наслідкам.

Водії та мешканці повинні враховувати цю тимчасову заборону та шукати альтернативні маршрути, щоб уникнути незручностей під час пересування. 

Варто зазначити, що роботи стартували ще 13 лютого, і тоді перекрили рух транспорту в провулку, а закінчити стабілізацію фасаду обіцяли ще до 13 березня. Потім цей термін продовжили до 1 червня. Втім, часу виявилось замало. 

Нагадаємо, в Одесі продовжується ремонт Деволанівського узвозу. Через що  рух транспорту на цій ділянці дороги заборонили. 

Також ми писали, що в Одесі на розі вулиць Катерининська та Ланжеронівська з'явився перший діагональний пішохідний перехід. Працівники КУ "СМЕП" крім того налаштували й світлофор.

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