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До сентября в Одессе ограничат проезд по одному из переулков

15 июня 2023 12:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
До сентября в Одессе ограничат проезд по одному из переулков
Аварийный дом в переулке Ляпунова. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Временный запрет на движение транспортных средств по переулку Ляпунова был продлен до 1 сентября. Этот запрет охватывает участок в пределах дома №12.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Департамент городского хозяйства принял решение о дальнейших ограничениях движения с целью обеспечения безопасности и выполнения необходимых мер по стабилизации ситуации. Данные мероприятия направлены на сохранение здания-памятника и предотвращение возможных негативных последствий.

Водители и жители должны учитывать этот временный запрет и искать альтернативные маршруты во избежание неудобств во время передвижения.

Следует отметить, что работы стартовали еще 13 февраля и тогда перекрыли движение транспорта в переулке, а закончить стабилизацию фасада обещали еще до 13 марта. Затем этот срок продлили до 1 июня. Впрочем, времени оказалось мало.

Напомним, в Одессе продолжается ремонт Деволановского спуска. В этой связи движение транспорта на этом участке дороги запретили.

Также мы писали, что в Одессе на пересечении улиц Екатерининская и Ланжероновская появился первый диагональный пешеходный переход. Работники КУ "СМЭП" кроме того, настроили и светофор.

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