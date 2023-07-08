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Через негоду на Одещині низка населених пунктів залишилися без світла

8 липня 2023 10:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Через негоду на Одещині низка населених пунктів залишилися без світла
Обірвані лінії електропередачі в селі на Одещині. Фото: ДТЕК
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Після сильної негоди, яка обрушилася 7 липня на Одещину, робочі бригади ДТЕК працювали безперервно, щоб повернути електропостачання в населених пунктах області. Протягом минулої доби вдалося відновити світло в 113 населених пунктах, що дало змогу 35 325 родинам повернутися до нормального життя.

Про це повідомляє ДТЕК Одеські електромережі.

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Найбільше постраждав Одеський район

Станом на ранок, 8 липня, в результаті роботи лише 41 населений пункт тимчасово залишається без електропостачання, з них 3 на посівних ділянках. Найбільше постраждав Одеський район.

Під час ремонтних робіт фахівці успішно відновили 28 повітряних ліній, які живлять 804 трансформаторні підстанції. У цих роботах брали участь 34 бригади, що налічують 101 кваліфікованого спеціаліста та 35 одиниць спеціальної техніки.

"Складні погодні умови можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів. Будьте обережні, не нехтуйте правилами безпеки та не наближайтесь до обірваних ліній електропередачі", — йдеться в повідомленні. 

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, за даними Укренерго, у зв'язку зі спекотними днями попит на електроенергію різко зростає. Аби не було аварійних ситуацій, людей закликають обмежити користування електроенергією в пікові години.

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