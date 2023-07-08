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Из-за непогоды в Одесской области ряд населенных пунктов остались без света

8 июля 2023 10:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Из-за непогоды в Одесской области ряд населенных пунктов остались без света
Оборванные линии электропередачи в деревне на Одесчине. Фото: ДТЭК
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

После сильной непогоды, которая обрушилась 7 июля на Одесскую область, рабочие бригады ДТЭК работали непрерывно, чтобы вернуть электроснабжение в населенных пунктах области. За прошедшие сутки удалось восстановить свет в 113 населенных пунктах, что позволило 35 325 семьям вернуться к нормальной жизни.

Об этом сообщает ДТЭК Одесские электросети.

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Больше всего пострадал Одесский район

По состоянию на утро, 8 июля, в результате работы только 41 населённый пункт временно остается без электроснабжения, из них 3 на посевных участках. Больше всего пострадал Одесский район.

В ходе ремонтных работ специалисты успешно восстановили 28 воздушных линий, питающих 804 трансформаторные подстанции. В этих работах принимали участие 34 бригады, насчитывающие 101 квалифицированного специалиста и 35 единиц специальной техники.

"Сложные погодные условия могут привести к падению деревьев и обрыву проводов. Будьте осторожны, не пренебрегайте правилами безопасности и не приближайтесь к оборванным линиям электропередачи", — говорится в сообщении.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, по данным Укрэнерго, в связи с жаркими днями спрос на электроэнергию резко растет. Чтобы не было аварийных ситуаций, люди призывают ограничить пользование электроэнергией в пиковые часы.

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