Опасность на дороге: непогода разрушила часть моста в Одесской области

Разрушена часть моста. Фото: Служба восстановления

Водителей предупреждают об аварийно опасной ситуации на автомобильной дороге М-14 Одесса — Мелитополь — Новоазовск, в районе села Иваново. В результате значительных осадков произошло разрушение переходной плиты моста на этом участке.

Об этом сообщает Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.

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В целях обеспечения безопасности всех участников дорожного движения, аварийный участок уже был огражден, а также установлены необходимые дорожные знаки. В настоящее время принимаются меры по ликвидации повреждения дорожного полотна.

Водителей призывают быть особенно осторожными, когда будут проезжать по этому участку автомобильной дороги. Следует учитывать опасность, возникающую в результате деформации дорожного полотна и соблюдать скоростной режим, сохраняя безопасную дистанцию между автомобилями.

Интересно водителям

С 10 июля в Одесской области вводятся ограничения на движение грузового транспорта. Это делается в целях сохранения дорожного покрытия в жаркий период. Запрет движения грузовиков будет действовать с 10:00 до 18:00, а с 18:00 до 10:00 движение грузовиков разрешено.

В Одессе, на Троицкой улице между Ришельевской и Пушкинской, провели обновление дорожной разметки. Кроме того, там продолжена велодорога.

Временный запрет на движение транспортных средств по переулку Ляпунова был продлен до 1 сентября. Этот запрет охватывает участок в пределах дома №12.

В Одессе идет ремонт Деволановского спуска. Из-за этого движение транспорта на этом участке дороги запретили.