В Одесской области следует построить мост через Днестровский лиман, — ОВА

Роман Григоришин. Фото: Медиацентр Украина – Одесса

Постройка нового моста через Днестровский лиман — это не просто архитектурная идея, это существенный вопрос национальной безопасности. Теперь единственная связь с Бессарабией — через разрушенный мост возле Залива и дорогу, проходящую через территорию Молдовы.

Об этом сообщил заместитель главы Одесской областной военной администрации Роман Григоришин.

Читайте также:

В чем важность моста через Днестровский лиман

Замглавы ОВА подчеркнул, что ситуация со связью с Бессарабией становится критической из-за построенного города. Он отметил важность строительства нового моста, который станет не просто инфраструктурной реализацией, но и вопросом национальной безопасности.

"Страшно представить, что будет, если какой-то катаклизм произойдет с этой дорогой… У нас пока нет понимания, чем закончится война, будет ли Бессарабия в безопасности. Мост это не прихоть чиновников и не фантастическая идея архитекторов, это вопрос национальной безопасности", — отметил чиновник.

Григоришин подчеркнул, что построение такого объекта требует не только времени, но и денег. Он отметил, что строить мост во время войны невозможно, и разработка проекта и привлечение финансирования должно состояться после победы Украины.

"Чтобы этот мост был профинансирован, например, за ресурсы Европейского союза, нам нужно включить его в стратегию развития, разработать проектную документацию и потом искать источники финансирования. Нам нужно, чтобы уже после войны было понимание, как строить этот мост и за какие средства", — добавил Роман Григоришин.

Напомним, Одесская область становится инициатором создания уникальной коалиции доноров и экспертов, намеревающихся разработать комплексный план восстановления региона до конца текущего года. Это инновационная попытка, первая в Украине.