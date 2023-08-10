Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одесской области следует построить мост через Днестровский лиман, — ОВА arrow

В Одесской области следует построить мост через Днестровский лиман, — ОВА

10 августа 2023 15:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесской области следует построить мост через Днестровский лиман, — ОВА
Роман Григоришин. Фото: Медиацентр Украина – Одесса
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Постройка нового моста через Днестровский лиман — это не просто архитектурная идея, это существенный вопрос национальной безопасности. Теперь единственная связь с Бессарабией — через разрушенный мост возле Залива и дорогу, проходящую через территорию Молдовы.

Об этом сообщил заместитель главы Одесской областной военной администрации Роман Григоришин.

Читайте также:

В чем важность моста через Днестровский лиман

Замглавы ОВА подчеркнул, что ситуация со связью с Бессарабией становится критической из-за построенного города. Он отметил важность строительства нового моста, который станет не просто инфраструктурной реализацией, но и вопросом национальной безопасности.

"Страшно представить, что будет, если какой-то катаклизм произойдет с этой дорогой… У нас пока нет понимания, чем закончится война, будет ли Бессарабия в безопасности. Мост это не прихоть чиновников и не фантастическая идея архитекторов, это вопрос национальной безопасности", — отметил чиновник.

Григоришин подчеркнул, что построение такого объекта требует не только времени, но и денег. Он отметил, что строить мост во время войны невозможно, и разработка проекта и привлечение финансирования должно состояться после победы Украины.

"Чтобы этот мост был профинансирован, например, за ресурсы Европейского союза, нам нужно включить его в стратегию развития, разработать проектную документацию и потом искать источники финансирования. Нам нужно, чтобы уже после войны было понимание, как строить этот мост и за какие средства", — добавил Роман Григоришин.

Напомним, Одесская область становится инициатором создания уникальной коалиции доноров и экспертов, намеревающихся разработать комплексный план восстановления региона до конца текущего года. Это инновационная попытка, первая в Украине.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

None

Выборы во время войны: действительно ли власть готовится к гонке. Эксклюзив

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз